Местные жители приняли нападение на часть Росгвардии в Чечне за учения

Росгвардия привела все свои подразделения на Северном Кавказе в боевую готовность. Приказ поступил после нападения боевиков на ведомственную воинскую часть у станицы Наурская. В ходе атаки погибли шестеро гвардейцев, еще трое ранены. Всех бандитов ликвидировали. Троих из них уже опознали — это местные жители, им было от 22 до 27 лет.
Группа вооруженных боевиков попыталась прорваться на территорию воинской части под покровом густого тумана. Воспользовавшись погодными условиями, боевики близко подошли к КПП. Дорогу террористам преградил войсковой наряд, обнаруживший их еще на подходе.
Завязался бой, в результате которого были ликвидированы все нападавшие — группа террористов-смертников из шести человек. Они были вооружены огнестрельным оружием, на телах двоих мужчин размещались муляжи поясов смертников. Рядом с телами убитых были обнаружены боеприпасы.
Погибли шестеро бойцов Росгвардии, еще трое силовиков получили ранения. Все они госпитализированы. Состояние одного военнослужащего врачи оценивают как тяжелое.
Бой продолжался не больше 30 минут. Люди, проживающие неподалеку от военного городка, осознали опасность ситуации лишь после того, как им сообщили о деталях произошедшего.
Светлана Изюмская: «Тревога поселилась в сердце, ведь тут же и люди живут. Не дай бог какие взрывы, пострадало бы мирное население».
По словам Изюмской, местные жители во время нападения на часть не прятались, поскольку приняли перестрелку за учения. Стрельбы, в том числе ночные, в этом районе уже проводились ранее.
Если бы не оперативные действия бойцов Росгвардии, то жертв могло быть гораздо больше. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Грозный вылетела специальная комиссия из Москвы.
Завязался бой, в результате которого были ликвидированы все нападавшие — группа террористов-смертников из шести человек. Они были вооружены огнестрельным оружием, на телах двоих мужчин размещались муляжи поясов смертников. Рядом с телами убитых были обнаружены боеприпасы.
Погибли шестеро бойцов Росгвардии, еще трое силовиков получили ранения. Все они госпитализированы. Состояние одного военнослужащего врачи оценивают как тяжелое.
Бой продолжался не больше 30 минут. Люди, проживающие неподалеку от военного городка, осознали опасность ситуации лишь после того, как им сообщили о деталях произошедшего.
Светлана Изюмская: «Тревога поселилась в сердце, ведь тут же и люди живут. Не дай бог какие взрывы, пострадало бы мирное население».
По словам Изюмской, местные жители во время нападения на часть не прятались, поскольку приняли перестрелку за учения. Стрельбы, в том числе ночные, в этом районе уже проводились ранее.
Если бы не оперативные действия бойцов Росгвардии, то жертв могло быть гораздо больше. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Грозный вылетела специальная комиссия из Москвы.
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