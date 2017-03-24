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  • 24.03, 18:24
    Адвокат опровергла данные МВД Украины об убийце экс-депутата Вороненкова. Госдума, Киев, убийства и покушения, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Адвокат опровергла данные МВД Украины об убийце экс-депутата Вороненкова

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    Адвокат опровергла данные МВД Украины об убийце экс-депутата Вороненкова

    Адвокат опровергла данные МВД Украины об убийце <nobr>экс-депутата</nobr> Вороненкова

      На Украине объявлен в розыск второй подозреваемый в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Между тем вокруг личности киллера возникли вопросы.

      Украинские правоохранительные органы сегодня назвали имя убийцы бывшего депутаты Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В ведомстве сообщили, что преступление совершил 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, ранее объявленный в национальный розыск.

      Впрочем, спустя несколько часов после громкого заявления с журналистами киевских СМИ связалась адвокат самого Паршова, которая сообщила, что ее клиент жив-здоров и «находится в недоумении от происходящего». Официальной реакции на неожиданный поворот в расследовании этого дела от украинского МВД пока не последовало.

      Денис Вороненков был убит накануне в центре Киева. Киллер несколько раз выстрелил в него из пистолета ТТ. Охранник экс-депутата открыл ответный огонь, смертельно ранив нападавшего, но сам также пострадал в перестрелке. Накануне телохранитель перенес операцию, его состояние в настоящее время остается тяжелым.

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