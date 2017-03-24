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  • 24.03, 16:53
    Чемпионка мира по боди-фитнесу провела тренировку для участников проекта «Ты супер!». дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Чемпионка мира по боди-фитнесу провела тренировку для участников проекта «Ты супер!»

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    Чемпионка мира по <nobr>боди-фитнесу</nobr> провела тренировку для участников проекта «Ты супер!»

    Чемпионка мира по боди-фитнесу провела тренировку для участников проекта «Ты супер!»

    Чемпионка мира по <nobr>боди-фитнесу</nobr> провела тренировку для участников проекта «Ты супер!»

      Как найти свой пресс, а заодно превзойти двукратную чемпионку мира по боди-фитнесу? Ответы на эти вопросы теперь знают участники проекта НТВ «Ты супер!». Организаторы устроили для ребят спортивную перемену между занятиями по вокалу. В тренеры пригласили мастера спорта международного класса Юлию Ушакову. Оказалось, что даже ей есть чему поучиться у юных артистов.

      «О, спорт! Ты — жизнь». Кто же еще напомнит об этом участникам проекта «Ты супер!»? К победителям приезжают только чемпионы. На этот раз с участниками «Ты супер!» встретилась двукратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России по боди-фитнесу Юлия Ушакова.

      Ребята, хоть и вымотанные на репетициях по вокалу, с удовольствием бегали, приседали и отжимались. А вот Ваня Южаков даже узнал о существовании у себя пресса.

      Иван Южаков: «Я чувствую свой пресс, которого нет».

      И именно он, Ванечка, покажет класс чемпионке: буквально завернется узлом, да так, что Юле останется только завидовать.

      Юлия Ушакова: «Я так, как ты, не умею, честно признаюсь».

      Ушакова рассказала участникам проекта «Ты супер!», что девочкам куда полезнее делать приседания, а мальчикам — отжиматься. Также объяснила, для чего нужны кардионагрузки.

      Арина Павлова, участница проекта «Ты супер!»: «Мне жалко, что я только одна девочка, которая решилась на это. Но надеюсь, что моему примеру последуют в дальнейшем и другие участницы».

      Но вот участники проекта окончательно устали и превратились в обычных школьников на уроке физкультуры: физрук отворачивается — можно филонить.

      Юлия Ушакова: «Это для меня новый опыт работы с детьми. Я честно скажу: со взрослыми легче, потому что взрослые играть умеют, взрослые умеют показывать ту эмоцию, которую от них ожидают. А они неосознанно не научились такие маски надевать».

      В финале — немного попрыгать, похлопать и, конечно, сделать несколько фотографий на память. Все-таки спорт — это не только жизнь. Спорт — это еще и красиво.

      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 25 марта, в 20:00. Все видео конкурса доступны на странице «Ты супер!» и YouTube. Приложения для Android и iOS позволят зрителям оперативно узнавать новости шоу и голосовать за понравившихся участников. Маленьким поклонникам проекта предлагается проявить свои таланты и принять участие в караоке-акции «Ты супер!».

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