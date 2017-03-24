Подросток погиб в Москве, пытаясь сделать селфи на башенном кране

На Балаклавском проспекте в Москве обнаружено тело подростка. По некоторым данным, он упал с башенного крана при попытке сделать селфи.
Как сообщили РИАМО в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве, дело передано в Следственный комитет.
Из сообщения пресс-службы: «Полицией Москвы зафиксирован факт гибели молодого человека на Балаклавском проспекте. Подробности случившегося неизвестны. Выяснением причин сейчас занимается Следственный комитет России».
По данным некоторых СМИ, молодой человек забрался на башенный кран на строительном участке на юге Москвы, чтобы сфотографироваться, однако упал и скончался на месте. По другой версии, молодой человек намеренно спрыгнул с крана, решив свести счеты с жизнью. Сообщается, что на своей странице в соцсети он выложил фото, сделанное за несколько минут до смерти, и написал «Скучно. Прощайте».
Из сообщения пресс-службы: «Полицией Москвы зафиксирован факт гибели молодого человека на Балаклавском проспекте. Подробности случившегося неизвестны. Выяснением причин сейчас занимается Следственный комитет России».
По данным некоторых СМИ, молодой человек забрался на башенный кран на строительном участке на юге Москвы, чтобы сфотографироваться, однако упал и скончался на месте. По другой версии, молодой человек намеренно спрыгнул с крана, решив свести счеты с жизнью. Сообщается, что на своей странице в соцсети он выложил фото, сделанное за несколько минут до смерти, и написал «Скучно. Прощайте».
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