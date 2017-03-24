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  • 24.03, 16:54

    Народная артистка России Нина Оксетян скончалась на 101-м году жизни

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    Народная артистка России Нина Оксетян скончалась на <nobr>101-м</nobr> году жизни

    Народная артистка России Нина Оксетян скончалась на 101-м году жизни

    Народная артистка России Нина Оксетян скончалась на <nobr>101-м</nobr> году жизни
  • Фото: nstar-spb.ru

    • Старейшая органистка страны Нина Оксетян накануне умерла в возрасте 100 лет.

    В ректорате консерватории Санкт-Петербурга уточнили, что Нина Ивановна Оксетян скончалась 23 марта на 101-м году жизни, передает ТАСС. Минувшей осенью ей исполнилось 100 лет.

    С консерваторией Северной столицы Нина Оксетян была связана с 1940-х годов. Вначале она поступила туда как студентка, а затем стала педагогом — профессором кафедры органа и клавесина.

    Оксетян окончила консерваторию в 1947-м по классу органа под руководством выдающегося музыканта Исайи Браудо. В течение многих лет она была его ассистенткой. В 1950-м Оксетян окончила консерваторию и начала вести активную концертную деятельность. Также она посвятила себя преподавательской работе и воспитала плеяду органистов.

    При ее участии были выпущены восемь пластинок с музыкой Иоганна Себастьяна Баха, Георга Филиппа Телемана, Сезара Франка. Нина Оксетян гастролировала не только по городам СССР, но и за рубежом. Критики высоко отмечали ее мастерство и энергию исполнения. Звание народной артистки России было присвоено ей в 2007 году.

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