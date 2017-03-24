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  • 24.03, 15:22
    Конная полиция случайно попала на «место преступления» из сериала «Свидетели». курьезы, Москва, НТВ, полиция, сериалы, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Конная полиция случайно попала на «место преступления» из сериала «Свидетели»

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    Конная полиция случайно попала на «место преступления» из сериала «Свидетели»

    Конная полиция случайно попала на «место преступления» из сериала «Свидетели»

      Сотрудники конной полиции во время патрулирования одного из столичных парков стали свидетелями преступления, которое не проходило по криминальным сводкам. Дело в том, что правоохранители совершенно случайно приняли участие в съемках остросюжетного сериала «Свидетели», премьера которого уже стартовала на НТВ. Сотрудники конного полка московской полиции увидели в парке окровавленное тело, но не сразу заметили камеру.

      Что важно на боевом дежурстве? Прежде всего уверенность в напарнике, говорит Сергей. За четыре года службы в конном полку они с конем Трефом стали практически единым целым. Чего только не было: погони, задержания. Но недавний случай едва не выбил полицейского из седла.

      Сергей Шишкин, полицейский-кавалерист: «Мы патрулировали, ехали и увидели: тело лежит. Подъехали, а там люди еще в непонятной форме, мы и решили спросить документы. Так неожиданно все произошло, даже растерянное состояние было».

      Сохранять самообладание, когда тебя держат под прицелом телекамеры, непросто. Но дать уйти таким «свидетелям» — непростительная режиссерская роскошь, признается один из создателей нового многосерийного фильма.

      Алексей Марченко, продюсер: «Замечательно сыграли, они замечательно наполнили картинку своим присутствием. Конная полиция — это все-таки антуражно».

      Стражи порядка органично дополнили работу киноколлег из «ближайшего будущего». Агенты следственного аналитического управления (или просто САУ) из «Свидетелей» — немного не от мира сего. На вооружении агентов — новейшие детекторы лжи, сканеры, оборудование, которое позволяет определить психофизическое состояние подозреваемых. Они запросто собирают невещественные доказательства и распознают виртуальные следы.

      Во главе всесильного отдела, который объединяет в себе розыск, криминалистику, следствие, — полковник Андрей Громов. Исполнитель главной роли Николай Сердцев признается, что его герой — даже не Шерлок. Это по-настоящему новый персонаж, который, по замыслу, нередко оказывается на шаг впереди преступника.

      Николай Сердцев: «Какие-то вещи, которые здесь не проглядываются в лаборатории, связываются в голове. Мы будем удивлять, какие-то будут ответвления. Мы не будем забывать, естественно, про человеческие отношения, потому что это структура, это не робот. Да, у нас передовые технологии, но мы симпатизируем, мы иногда входим в конфликты, мы даже влюбляемся».

      При этом у зрителя не останется сомнений в реальности происходящего: слишком уж серьезной была подготовка к этой многосерийной череде лихо закрученных историй, отмечает режиссер Константин Фролов.

      Константин Фролов: «Наши оперативники — это, конечно, сотрудники полиции будущего. Ребята прошли просто убойную подготовку, абсолютную, на базе спецназа. Специальные были учения, и стрелковая подготовка была у них, приемы рукопашного боя».

      Впрочем, помимо инноваций будущего, агентам, как и их реальным персонажам, которые появятся на телеэкранах уже в понедельник, без верных товарищей — никуда.

      Хоть эта роль в кино для Трефа и была первой, по словам его хозяина, конь успел оценить и даже полюбить съемочный процесс. А к дежурству Сергей теперь готовит его особенно тщательно. Так, на всякий случай.

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