Конная полиция случайно попала на «место преступления» из сериала «Свидетели»

Сотрудники конной полиции во время патрулирования одного из столичных парков стали свидетелями преступления, которое не проходило по криминальным сводкам. Дело в том, что правоохранители совершенно случайно приняли участие в съемках остросюжетного сериала «Свидетели», премьера которого уже стартовала на НТВ. Сотрудники конного полка московской полиции увидели в парке окровавленное тело, но не сразу заметили камеру.
Что важно на боевом дежурстве? Прежде всего уверенность в напарнике, говорит Сергей. За четыре года службы в конном полку они с конем Трефом стали практически единым целым. Чего только не было: погони, задержания. Но недавний случай едва не выбил полицейского из седла.
Сергей Шишкин, полицейский-кавалерист: «Мы патрулировали, ехали и увидели: тело лежит. Подъехали, а там люди еще в непонятной форме, мы и решили спросить документы. Так неожиданно все произошло, даже растерянное состояние было».
Сохранять самообладание, когда тебя держат под прицелом телекамеры, непросто. Но дать уйти таким «свидетелям» — непростительная режиссерская роскошь, признается один из создателей нового многосерийного фильма.
Алексей Марченко, продюсер: «Замечательно сыграли, они замечательно наполнили картинку своим присутствием. Конная полиция — это все-таки антуражно».
Стражи порядка органично дополнили работу киноколлег из «ближайшего будущего». Агенты следственного аналитического управления (или просто САУ) из «Свидетелей» — немного не от мира сего. На вооружении агентов — новейшие детекторы лжи, сканеры, оборудование, которое позволяет определить психофизическое состояние подозреваемых. Они запросто собирают невещественные доказательства и распознают виртуальные следы.
Во главе всесильного отдела, который объединяет в себе розыск, криминалистику, следствие, — полковник Андрей Громов. Исполнитель главной роли Николай Сердцев признается, что его герой — даже не Шерлок. Это по-настоящему новый персонаж, который, по замыслу, нередко оказывается на шаг впереди преступника.
Николай Сердцев: «Какие-то вещи, которые здесь не проглядываются в лаборатории, связываются в голове. Мы будем удивлять, какие-то будут ответвления. Мы не будем забывать, естественно, про человеческие отношения, потому что это структура, это не робот. Да, у нас передовые технологии, но мы симпатизируем, мы иногда входим в конфликты, мы даже влюбляемся».
При этом у зрителя не останется сомнений в реальности происходящего: слишком уж серьезной была подготовка к этой многосерийной череде лихо закрученных историй, отмечает режиссер Константин Фролов.
Константин Фролов: «Наши оперативники — это, конечно, сотрудники полиции будущего. Ребята прошли просто убойную подготовку, абсолютную, на базе спецназа. Специальные были учения, и стрелковая подготовка была у них, приемы рукопашного боя».
Впрочем, помимо инноваций будущего, агентам, как и их реальным персонажам, которые появятся на телеэкранах уже в понедельник, без верных товарищей — никуда.
Хоть эта роль в кино для Трефа и была первой, по словам его хозяина, конь успел оценить и даже полюбить съемочный процесс. А к дежурству Сергей теперь готовит его особенно тщательно. Так, на всякий случай.
Сергей Шишкин, полицейский-кавалерист: «Мы патрулировали, ехали и увидели: тело лежит. Подъехали, а там люди еще в непонятной форме, мы и решили спросить документы. Так неожиданно все произошло, даже растерянное состояние было».
Сохранять самообладание, когда тебя держат под прицелом телекамеры, непросто. Но дать уйти таким «свидетелям» — непростительная режиссерская роскошь, признается один из создателей нового многосерийного фильма.
Алексей Марченко, продюсер: «Замечательно сыграли, они замечательно наполнили картинку своим присутствием. Конная полиция — это все-таки антуражно».
Стражи порядка органично дополнили работу киноколлег из «ближайшего будущего». Агенты следственного аналитического управления (или просто САУ) из «Свидетелей» — немного не от мира сего. На вооружении агентов — новейшие детекторы лжи, сканеры, оборудование, которое позволяет определить психофизическое состояние подозреваемых. Они запросто собирают невещественные доказательства и распознают виртуальные следы.
Во главе всесильного отдела, который объединяет в себе розыск, криминалистику, следствие, — полковник Андрей Громов. Исполнитель главной роли Николай Сердцев признается, что его герой — даже не Шерлок. Это по-настоящему новый персонаж, который, по замыслу, нередко оказывается на шаг впереди преступника.
Николай Сердцев: «Какие-то вещи, которые здесь не проглядываются в лаборатории, связываются в голове. Мы будем удивлять, какие-то будут ответвления. Мы не будем забывать, естественно, про человеческие отношения, потому что это структура, это не робот. Да, у нас передовые технологии, но мы симпатизируем, мы иногда входим в конфликты, мы даже влюбляемся».
При этом у зрителя не останется сомнений в реальности происходящего: слишком уж серьезной была подготовка к этой многосерийной череде лихо закрученных историй, отмечает режиссер Константин Фролов.
Константин Фролов: «Наши оперативники — это, конечно, сотрудники полиции будущего. Ребята прошли просто убойную подготовку, абсолютную, на базе спецназа. Специальные были учения, и стрелковая подготовка была у них, приемы рукопашного боя».
Впрочем, помимо инноваций будущего, агентам, как и их реальным персонажам, которые появятся на телеэкранах уже в понедельник, без верных товарищей — никуда.
Хоть эта роль в кино для Трефа и была первой, по словам его хозяина, конь успел оценить и даже полюбить съемочный процесс. А к дежурству Сергей теперь готовит его особенно тщательно. Так, на всякий случай.
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