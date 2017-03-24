Путин в Кремле вручил премии выдающимся деятелям искусства

Сегодня в Кремле Владимир Путин вручил президентские премии деятелям в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Лауреатами, в частности, стали мультипликатор Леонид Шварцман, кинорежиссер Владимир Грамматиков и детский писатель Анастасия Орлова.
Также президент отметил молодых деятелей культуры. Премии получили художник и искусствовед Вера Лагутенкова, актер Антон Шагин и директор Приморского государственного музея имени Арсеньева Виктор Шалай.
Размер каждой премии составляет 2,5 миллиона рублей. Ежегодная церемония приурочена ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
Также президент отметил молодых деятелей культуры. Премии получили художник и искусствовед Вера Лагутенкова, актер Антон Шагин и директор Приморского государственного музея имени Арсеньева Виктор Шалай.
Размер каждой премии составляет 2,5 миллиона рублей. Ежегодная церемония приурочена ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
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