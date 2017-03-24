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  • 24.03, 15:22
    Путин в Кремле вручил премии выдающимся деятелям искусства. искусство, награды и премии, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин в Кремле вручил премии выдающимся деятелям искусства

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    Путин в Кремле вручил премии выдающимся деятелям искусства

    Путин в Кремле вручил премии выдающимся деятелям искусства

      Сегодня в Кремле Владимир Путин вручил президентские премии деятелям в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

      Лауреатами, в частности, стали мультипликатор Леонид Шварцман, кинорежиссер Владимир Грамматиков и детский писатель Анастасия Орлова.

      Также президент отметил молодых деятелей культуры. Премии получили художник и искусствовед Вера Лагутенкова, актер Антон Шагин и директор Приморского государственного музея имени Арсеньева Виктор Шалай.

      Размер каждой премии составляет 2,5 миллиона рублей. Ежегодная церемония приурочена ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.

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