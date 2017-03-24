Путин в Кремле вручил премии выдающимся деятелям искусства

Сегодня в Кремле Владимир Путин вручил президентские премии деятелям в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Лауреатами, в частности, стали мультипликатор Леонид Шварцман, кинорежиссер Владимир Грамматиков и детский писатель Анастасия Орлова.



Также президент отметил молодых деятелей культуры. Премии получили художник и искусствовед Вера Лагутенкова, актер Антон Шагин и директор Приморского государственного музея имени Арсеньева Виктор Шалай.



Размер каждой премии составляет 2,5 миллиона рублей. Ежегодная церемония приурочена ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.