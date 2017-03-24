Липчане вступают в жилищные кооперативы ради «народной ипотеки»

В Липецкой области появилась альтернатива традиционной ипотеке. Теперь на квартиру можно накопить общими усилия. Для этого нужно вступить в жилищный кооператив. В нем должны участвовать не менее 50 человек. Оплатить жилье можно с помощью материнского капитала или денег, полученных по программе поддержки молодых семей. Максимальный срок участия в кооперативе — 30 лет.

Программист Евгений Князев спешит увидеть свою будущую двухкомнатную квартиру. Сейчас с женой и ребенком живут в ветхом частном доме без удобств. До недавних пор они поверить не могли, что у них появится шанс купить квартиру в новостройке.



Евгений Князев, член жилищно-накопительного кооператива: «Жена сейчас не работает, в декрете, я ипотеку, боюсь, не потяну. Кооператив для меня замечательный выход».



Альтернативу ипотеке в Липецке предложил жилищно-накопительный кооператив. Социальный проект стартовал в области в декабре. Рассрочка — под 5 процентов годовых, член кооператива сам выбирает ежемесячный размер платежей.



Максим Терехов, менеджер по развитию жилищно-накопительного кооператива: «Уволили вас с работы или еще что-то, кооператив решением правления может дать вам отсрочку один, два, три месяца, чтобы вы нашли новую работу. Как банк, если вы пропустили платеж, мы вас не выселим, никакие коллекторы к вам не придут».



По условиям, максимальный срок участия в кооперативе 30 лет. Накопил половину стоимости квартиры — вселяйся, остаток гасить можно в течение 18 лет. Семья Кузнецовых первой вступила в кооператив. Прошло три месяца, и они уже владельцы одного квадратного метра своего будущего жилья. Планируют, что через два года переедут из маленькой квартиры в трехкомнатную, уже рассчитали: материнский капитал и деньги от продажи «однушки» помогут быстрее выплатить ссуду.



Дарья Кузнецова, мать двоих детей: «Сначала вообще идет без процентов, а потом, когда въезжаешь в квартиру, получается маленькая процентная ставка, по сравнению с ипотекой очень удобно».



Вступить в кооператив можно с 16 лет, справку о доходах тут не требуют. Студентка Таня — самая молодая участница проекта, копит не только деньги на жилье, но и зарабатывает рейтинг добросовестного пайщика. Пока ежемесячно вносит минимальный платеж 1300 рублей.



Татьяна: «Наш шанс накопить на небольшую квартиру и приобрести ее, не затрачивая огромных усилий».



Липецкие власти на жилищную кооперацию делают ставку. Проект считают реальной поддержкой молодых и малоимущих семей.



Анна Манаенкова, руководитель липецкого ЖНК: «Мы можем предусмотреть вопросы, обсудив на общем собрании пайщиков и уступить право приобретения квартиры тому, кто остро нуждается в настоящее время в жилье, но пока по рейтингу не совсем подходит к той грани, когда может претендовать на квартиру».



Липчане за основу взяли белгородский опыт, похожий кооператив там успешно действует уже несколько лет. Благодаря «народной ипотеке» собственниками квартир стали более 1000 семей.



Такая система кооперации не прижилась в Воронеже. Единственный жилищно-накопительный кооператив, созданный крупнейшей строительной компанией в столице Черноземья, просуществовал всего три года и объявил о своей ликвидации прошлым летом. Главная причина — малочисленность членов кооператива, по федеральному закону их должно быть не менее 50 человек. За время существования кооператива 25 воронежских семей улучшили жилищные условия, остальным участникам несостоявшегося проекта вернули их накопления.



В Липецке надеются, что при поддержке региональных властей их полезное начинание станет успешным и поможет обрести собственное жилье тысячам нуждающихся.