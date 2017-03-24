Семиклассник из Якутска ударил учителя за замечание

Семикласснику из Якутска запретили ходить в школу. Но повода для радости у подростка нет. Учиться ему все равно придется, только дома. Такое решение специальная комиссия приняла после просмотра любительских кадров.

Запись была сделана во время урока истории. Видно, что сначала мальчик повздорил с соседкой по парте. Педагог сделал ему замечание, а в ответ услышал оскорбления.



Тогда учитель собрал вещи буйного школьника и вынес их за дверь. После чего попросил ребенка покинуть класс. Но тот ударил преподавателя.