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  • 24.03, 15:22
    Семиклассник из Якутска ударил учителя за замечание. дети и подростки, драки и избиения, Якутия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Семиклассник из Якутска ударил учителя за замечание

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    Семиклассник из Якутска ударил учителя за замечание

    Семиклассник из Якутска ударил учителя за замечание

    Семиклассник из Якутска ударил учителя за замечание

      Семикласснику из Якутска запретили ходить в школу. Но повода для радости у подростка нет. Учиться ему все равно придется, только дома. Такое решение специальная комиссия приняла после просмотра любительских кадров.

      Запись была сделана во время урока истории. Видно, что сначала мальчик повздорил с соседкой по парте. Педагог сделал ему замечание, а в ответ услышал оскорбления.

      Тогда учитель собрал вещи буйного школьника и вынес их за дверь. После чего попросил ребенка покинуть класс. Но тот ударил преподавателя.

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