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  • 24.03, 15:22
    Бандитам из Ульяновска грозит срок за издевательства над проститутками. издевательства, проституция, суды, Ульяновск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Бандитам из Ульяновска грозит срок за издевательства над проститутками

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    Бандитам из Ульяновска грозит срок за издевательства над проститутками

    Бандитам из Ульяновска грозит срок за издевательства над проститутками

      По вызову в суд сегодня приехали жительницы Ульяновска, долгое время работавшие в интим-салоне. На процессе они выступили в качестве свидетелей. Они, как следует из материалов уголовного дела, подвергались насилию и грабежам. Однако не обращались в полицию в силу специфики своей профессии. Предполагаемые преступники навещали проституток регулярно, а встречи снимали на видео.

      Обвиняемые в серии изнасилований, вымогательстве и разбойном нападении находятся не под стражей, а под подпиской о невыезде. Поэтому на первое заседание шестеро жителей Ульяновска были доставлены не приставами, а личными водителями.

      По версии следствия, подсудимые промышляли тем, что, угрожая девушкам по вызову, собирали с них дань. Тариф — 1000 рублей в день с каждой. Тех, кто отказывался от такого сотрудничества, избивали и насиловали. Сотрудникам СК удалось выяснить, что такие издевательства над проститутками обвиняемые практиковали несколько лет. Но те и не думали обращаться в полицию.

      Среди потерпевших есть и те, кто все же поплатился за непокорный нрав. Их запирали на съемной квартире и удерживали несколько дней. Одну из них изуродовали. По словам потерпевших, все вопросы преступники решали силой.

      В поле зрения сыщиков насильники и вымогатели попали после очередного преступления. Они решили угнать автомобиль. Владелец обратился в полицию. Злоумышленников задержали, и во время допросов и обысков стал понятен размах их криминальной деятельности.

      Всего следователям удалось отыскать 10 потерпевших. Но на самом деле их гораздо больше, уверены в СК. Вероятно, они настолько запуганы, что из тени выйдут только когда их обидчики получат реальные сроки.

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