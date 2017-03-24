Погибшая в прямом эфире жительница Татарстана была неопытным водителем

Эксперты выяснили, что автомобиль погибшей в аварии жительницы Татарстана был исправен. Девушка, находясь за рулем, вела трансляцию в Интернете, в результате чего спровоцировала ДТП. Ее смерть друзья увидели в прямом эфире.
Видеотрансляцию в Сети Ситора Баратова вела по дороге к родственникам в деревню. Телефон она закрепила на приборной панели. Во время трансляции она держала руль одной рукой и часто отвлекалась от дороги, чтобы посмотреть на экран мобильного. Двигаясь по трассе на высокой скорости, девушка потеряла управление, и легковушка вылетела на встречную полосу, под колеса пассажирского автобуса. Ситора погибла мгновенно, в салоне автобуса пострадали пять человек.
По словам брата Ситоры, водить она начала полгода назад. И вполне возможно, что в критической ситуации не смогла вовремя среагировать.
Ленар Аскеров, брат погибшей: «Можно сказать, что она неопытный водитель была. Понятное дело, только права получила. Ну а так человек положительный. Я наблюдал это все в Интернете, но теперь уже что обсуждать. Это теперь ничего не изменит абсолютно».
Следователи планируют приобщить трансляцию гибели Баратовой к материалам дела, чтобы проанализировать и сделать вывод о том, можно ли было избежать аварии, если бы девушка смотрела только на дорогу.
Удивительно, что формально выходить в прямой эфир за рулем не запрещено. Ведь, как и следует из правил, руки водителя не заняты. Для общения используется громкая связь. Но автомобилист вынужден часто отвлекаться от дороги, чтобы прочитать комментарии зрителей. Не исключено, что сотрудники ГАИ поднимут на законодательном уровне вопрос о введении ограничительных мер на использование мобильных устройств за рулем.
По словам брата Ситоры, водить она начала полгода назад. И вполне возможно, что в критической ситуации не смогла вовремя среагировать.
Ленар Аскеров, брат погибшей: «Можно сказать, что она неопытный водитель была. Понятное дело, только права получила. Ну а так человек положительный. Я наблюдал это все в Интернете, но теперь уже что обсуждать. Это теперь ничего не изменит абсолютно».
Следователи планируют приобщить трансляцию гибели Баратовой к материалам дела, чтобы проанализировать и сделать вывод о том, можно ли было избежать аварии, если бы девушка смотрела только на дорогу.
Удивительно, что формально выходить в прямой эфир за рулем не запрещено. Ведь, как и следует из правил, руки водителя не заняты. Для общения используется громкая связь. Но автомобилист вынужден часто отвлекаться от дороги, чтобы прочитать комментарии зрителей. Не исключено, что сотрудники ГАИ поднимут на законодательном уровне вопрос о введении ограничительных мер на использование мобильных устройств за рулем.
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