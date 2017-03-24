Тигран Кеосаян оценил кавер-версию песни из фильма своего отца в исполнении участника «Ты супер!»

Егор Новоженин из Краснодарского края выбрал для первого отборочного тура вокального конкурса «Ты супер!» неожиданную композицию. Молодой человек выступит перед звездным жюри и миллионами зрителей с песней «Погоня» из легендарного фильма Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители».
Несмотря на то, что ему не привыкать быть на сцене (Егор Новоженин солирует в хоре), перед выступлением мальчик так переживал, что не смог сдержать слез от волнения. Успокоить Егора получилось только у режиссера Тиграна Кеосаяна, который приехал на съемки специально, чтобы поддержать участника.
Тигран Кеосаян: «Так. Давай ты пообещаешь, что это крайний раз в твоей жизни, когда даешь волю эмоциям по таким пустякам? Нам же с тобой еще работать в кино! Большая мечта режиссера, чтобы его фильм жил как можно дольше. В этом году „Неуловимым мстителям“ исполняется 50 лет. И моему отцу было бы очень приятно, что такой талантливый молодой человек по-своему перепел главную песню из этого кинофильма».
Подробности этой встречи зрители узнают уже в субботу, 25 марта, в 20:00 в эфире НТВ и НТВ.Ru.
Все видео конкурса доступны на странице «Ты супер!» и YouTube. Приложения для Android и iOS позволят зрителям оперативно узнавать новости шоу и голосовать за понравившихся участников. Маленьким поклонникам проекта предлагается проявить свои таланты и принять участие в караоке-акции «Ты супер!».
Тигран Кеосаян: «Так. Давай ты пообещаешь, что это крайний раз в твоей жизни, когда даешь волю эмоциям по таким пустякам? Нам же с тобой еще работать в кино! Большая мечта режиссера, чтобы его фильм жил как можно дольше. В этом году „Неуловимым мстителям“ исполняется 50 лет. И моему отцу было бы очень приятно, что такой талантливый молодой человек по-своему перепел главную песню из этого кинофильма».
Подробности этой встречи зрители узнают уже в субботу, 25 марта, в 20:00 в эфире НТВ и НТВ.Ru.
Все видео конкурса доступны на странице «Ты супер!» и YouTube. Приложения для Android и iOS позволят зрителям оперативно узнавать новости шоу и голосовать за понравившихся участников. Маленьким поклонникам проекта предлагается проявить свои таланты и принять участие в караоке-акции «Ты супер!».
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