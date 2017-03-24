#ТЫСУПЕР!
ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.03, 13:52

    Тигран Кеосаян оценил кавер-версию песни из фильма своего отца в исполнении участника «Ты супер!»

    комментировать
    Тигран Кеосаян оценил <nobr>кавер-версию</nobr> песни из фильма своего отца в исполнении участника «Ты супер!»

    Тигран Кеосаян оценил кавер-версию песни из фильма своего отца в исполнении участника «Ты супер!»

    Тигран Кеосаян оценил <nobr>кавер-версию</nobr> песни из фильма своего отца в исполнении участника «Ты супер!»

    Егор Новоженин из Краснодарского края выбрал для первого отборочного тура вокального конкурса «Ты супер!» неожиданную композицию. Молодой человек выступит перед звездным жюри и миллионами зрителей с песней «Погоня» из легендарного фильма Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители».

    Несмотря на то, что ему не привыкать быть на сцене (Егор Новоженин солирует в хоре), перед выступлением мальчик так переживал, что не смог сдержать слез от волнения. Успокоить Егора получилось только у режиссера Тиграна Кеосаяна, который приехал на съемки специально, чтобы поддержать участника.

    Тигран Кеосаян: «Так. Давай ты пообещаешь, что это крайний раз в твоей жизни, когда даешь волю эмоциям по таким пустякам? Нам же с тобой еще работать в кино! Большая мечта режиссера, чтобы его фильм жил как можно дольше. В этом году „Неуловимым мстителям“ исполняется 50 лет. И моему отцу было бы очень приятно, что такой талантливый молодой человек по-своему перепел главную песню из этого кинофильма».

    Подробности этой встречи зрители узнают уже в субботу, 25 марта, в 20:00 в эфире НТВ и НТВ.Ru.

    Все видео конкурса доступны на странице «Ты супер!» и YouTube. Приложения для Android и iOS позволят зрителям оперативно узнавать новости шоу и голосовать за понравившихся участников. Маленьким поклонникам проекта предлагается проявить свои таланты и принять участие в караоке-акции «Ты супер!».

    Новости по теме

    «Ты супер!»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru