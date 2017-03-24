Почти 75% россиян поддерживают ответные санкции РФ

72% опрошенных, которые приняли участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поддерживают запрет на ввоз в РФ продуктов и сельхозпродукции из стран, установивших санкции против Москвы.
Результаты опроса были опубликованы на сайте ВЦИОМ сегодня. По данным этого исследования, уровень одобрения российских контрсанкций по-прежнему остается высоким. Почти три четверти россиян высказались в поддержку принятых мер — 72% из опрошенных.
Также большинство россиян положительно оценивают последствия введения ответных санкций. 67% из принявших участие в исследовании считают, что контрсанкции пошли стране на пользу.
Михаил Мамонов, руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ: «Динамика восприятия российских антисанкций объясняется двумя факторами. С одной стороны, неприятием санкций, введенных в отношении России западными странами. Решение руководства страны в этом контексте находится в плоскости „справедливого ответа“. С другой, остротой реакции на проблемы повседневности, а именно — рост цен в условиях сокращения импорта и снижения конкуренции товаропроизводителей».
Опрос был проведен 2–3 марта. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Объем выборки — 1200 человек.
Напомним, Россия ввела продовольственное эмбарго в ответ на установленные в отношении Москвы санкции со стороны ряда стран. Под запрет попали товары из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Позднее список был дополнен Исландией, Лихтенштейном, Черногорией, Албанией и Украиной.
Также большинство россиян положительно оценивают последствия введения ответных санкций. 67% из принявших участие в исследовании считают, что контрсанкции пошли стране на пользу.
Михаил Мамонов, руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ: «Динамика восприятия российских антисанкций объясняется двумя факторами. С одной стороны, неприятием санкций, введенных в отношении России западными странами. Решение руководства страны в этом контексте находится в плоскости „справедливого ответа“. С другой, остротой реакции на проблемы повседневности, а именно — рост цен в условиях сокращения импорта и снижения конкуренции товаропроизводителей».
Опрос был проведен 2–3 марта. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Объем выборки — 1200 человек.
Напомним, Россия ввела продовольственное эмбарго в ответ на установленные в отношении Москвы санкции со стороны ряда стран. Под запрет попали товары из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Позднее список был дополнен Исландией, Лихтенштейном, Черногорией, Албанией и Украиной.
Комментарии