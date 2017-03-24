Российские авиакомпании будут летать из Жуковского в Тель-Авив

Россия и Израиль договорились о полетах российских авиакомпаний из Жуковского в
Тель-Авив, рейсы будут выполняться «Уральскими авиалиниями» и «Икаром».
Как сообщил ТАСС министр транспорта РФ Максим Соколов, полеты запланированы на летний сезон 2017 года.
Максим Соколов: «На сезон расписания ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта) лето-2017 года (переход на летнее расписание происходит в конце марта — ред.) полеты из Жуковского в Тель-Авив запланировали два российских авиаперевозчика: „Уральские авиалинии“ и „Икар“. В настоящий момент достигнута договоренность с авиационными властями Израиля о предоставлении разрешения этим перевозчикам на выполнение полетов в соответствии с поданными заявками».
По его словам, израильские авиакомпании не планируют полеты из Тель-Авива в Жуковский.
Максим Соколов: «Израильские авиаперевозчики не выказали своего желания воспользоваться аналогичными правами и не планируют полеты в Жуковский из Тель-Авива».
Максим Соколов: «На сезон расписания ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта) лето-2017 года (переход на летнее расписание происходит в конце марта — ред.) полеты из Жуковского в Тель-Авив запланировали два российских авиаперевозчика: „Уральские авиалинии“ и „Икар“. В настоящий момент достигнута договоренность с авиационными властями Израиля о предоставлении разрешения этим перевозчикам на выполнение полетов в соответствии с поданными заявками».
По его словам, израильские авиакомпании не планируют полеты из Тель-Авива в Жуковский.
Максим Соколов: «Израильские авиаперевозчики не выказали своего желания воспользоваться аналогичными правами и не планируют полеты в Жуковский из Тель-Авива».
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