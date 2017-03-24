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  • 24.03, 12:20

    Полиция Лондона задержала еще двоих подозреваемых после теракта

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    Полиция Лондона задержала еще двоих подозреваемых после теракта

    Полиция Лондона задержала еще двоих подозреваемых после теракта

    Британские правоохранители задержали еще двоих человек в рамках расследования атаки, которая произошла 22 марта в Лондоне.

    Одна женщина, задержанная по этому делу ранее, была освобождена из-под стражи под залог. Таким образом, под арестом теперь остаются девять человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда.

    Один из двоих последних задержанных был схвачен в графстве Уэст-Мидлендс, а второй — на северо-западе страны, но полиция не уточняет, где именно, передает AP.

    Нападение в столице Великобритании произошло в минувшую среду. Оно было квалифицировано как теракт. Нападавший на машине сбивал людей на Вестминстерском мосту, а затем напал на группу полицейских с ножом возле здания парламента. Жертвами атаки стали четыре человека, 29 пострадали. Большинство раненых — туристы. Имя террориста уже известно — им оказался 52-летний Халед Масуд.

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