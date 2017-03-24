На следующей неделе заслуженный артист России станет героем программы «Дембеля. Истории солдатской жизни» и гостем Юлии Высоцкой в проекте «Умный дом». А в воскресенье зрители телеканала НТВ увидят Пускепалиса в
фильме-катастрофе «Ледокол».
В ночь со среды на четверг в новом проекте Анатолия Малкина «Дембеля. Истории солдатской жизни» актер театра и кино поделится навыками борьбы с морской болезнью: после окончания театрального вуза Сергей три года служил в Северном флоте. Спустя десятилетия Пускепалис вернется на службу, но уже не в качестве моряка. Актер вспомнил армейские навыки для роли капитана Севченко в фильме-катастрофе «Ледокол».
В субботу, 1 апреля за чашкой чая актер в эфире проекта «Умный дом» расскажет Юлии Высоцкой о необычном месте, которое теперь считает домом, вспомнит свою малую родину — Чукотский полуостров — и раскроет интересные подробности о съемках фильма про настоящих мужчин «Ледокол».
В воскресенье, 2 апреля, на НТВ состоится грандиозная телепремьера «Ледокола» — новинки 2016 года от режиссера Николая Хомерики. Высокобюджетный фильм-катастрофа, созданный в партнерстве с телеканалом НТВ, стал одним из самых кассовых в России и странах СНГ.
История основана на реальных событиях 1985 года. Ледокол «Михаил Громов» идет у побережья Антарктиды, прямо по курсу появляется айсберг, и капитан Петров (Пётр Фёдоров) решает обойти его. Но корабль не успевает разминуться с айсбергом, задевает ледяную глыбу и частично деформируется. Из Ленинграда приходит телеграмма об отстранении Петрова. На судно вертолетом присылают нового капитана — Валентина Севченко (Сергей Пускепалис), человека бескомпромиссного и властного. Под управлением Севченко ледокол встает во льдах. В ожидании спасения экипаж корабля проводит 133 дня.
В субботу, 1 апреля за чашкой чая актер в эфире проекта «Умный дом» расскажет Юлии Высоцкой о необычном месте, которое теперь считает домом, вспомнит свою малую родину — Чукотский полуостров — и раскроет интересные подробности о съемках фильма про настоящих мужчин «Ледокол».
В воскресенье, 2 апреля, на НТВ состоится грандиозная телепремьера «Ледокола» — новинки 2016 года от режиссера Николая Хомерики. Высокобюджетный фильм-катастрофа, созданный в партнерстве с телеканалом НТВ, стал одним из самых кассовых в России и странах СНГ.
История основана на реальных событиях 1985 года. Ледокол «Михаил Громов» идет у побережья Антарктиды, прямо по курсу появляется айсберг, и капитан Петров (Пётр Фёдоров) решает обойти его. Но корабль не успевает разминуться с айсбергом, задевает ледяную глыбу и частично деформируется. Из Ленинграда приходит телеграмма об отстранении Петрова. На судно вертолетом присылают нового капитана — Валентина Севченко (Сергей Пускепалис), человека бескомпромиссного и властного. Под управлением Севченко ледокол встает во льдах. В ожидании спасения экипаж корабля проводит 133 дня.
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