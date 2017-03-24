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  • 24.03, 13:52

    Одна женщина погибла в результате взрывов складов с боеприпасами под Харьковом

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    Одна женщина погибла в результате взрывов складов с боеприпасами под Харьковом

    Одна женщина погибла в результате взрывов складов с боеприпасами под Харьковом

    Одна женщина погибла в результате взрывов складов с боеприпасами под Харьковом

    В Госслужбе по ЧС Украины сообщили о гибели женщины вследствие взрывов боеприпасов на складах Минобороны под городом Балаклея Харьковской области.

    Напомним, в ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать 20 тысяч человек из прилегающей к складу зоны. Были возбуждены два уголовных дела по статьям «Диверсия» и «Халатность».

    Как сообщил глава Госслужбы по ЧС Украины Николай Чечёткин, «поздно вечером во время обследования жилого сектора под разрушенными конструкциями дома найдена погибшая женщина 1951 года рождения». Глава ведомства также сообщил о ранении женщины 1962 года рождения, передает «Интерфакс».

    Тем временем в Минобороны Украины сообщили, что пожар на складе боеприпасов локализован, военные приступают к этапу ликвидации последствий.

    Из сообщения Минобороны: «Утром проведены воздушная и наземная разведки. По их результатам можно говорить о том, что этап локализации завершен, и мы, военные, приступаем к этапу практической ликвидации негативных последствий».

    В Харьковской областной госадминистрации сообщили, что временно приостановлено движение поездов через станцию Балаклея и автомобильного транспорта. Введен запрет на использование воздушного пространства в радиусе 40 км от места чрезвычайной ситуации.

    По словам Чечёткина, в результате взрывов были повреждены более 10 хозяйственных сооружений, школа, молокозавод и железнодорожная станция. Он сообщил, что ситуация в районе происшествия остается сложной, взрывы продолжаются, но их интенсивность уменьшилась.

    Министерство обороны Украины сообщило, что частота взрывов на артиллерийских арсеналах упала до одного за 15–20 минут, началось разминирование прилегающей территории.

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