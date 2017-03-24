Одна женщина погибла в результате взрывов складов с боеприпасами под Харьковом

В Госслужбе по ЧС Украины сообщили о гибели женщины вследствие взрывов боеприпасов на складах Минобороны под городом Балаклея Харьковской области.
Напомним, в ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать 20 тысяч человек из прилегающей к складу зоны. Были возбуждены два уголовных дела по статьям «Диверсия» и «Халатность».
Как сообщил глава Госслужбы по ЧС Украины Николай Чечёткин, «поздно вечером во время обследования жилого сектора под разрушенными конструкциями дома найдена погибшая женщина 1951 года рождения». Глава ведомства также сообщил о ранении женщины 1962 года рождения, передает «Интерфакс».
Тем временем в Минобороны Украины сообщили, что пожар на складе боеприпасов локализован, военные приступают к этапу ликвидации последствий.
Из сообщения Минобороны: «Утром проведены воздушная и наземная разведки. По их результатам можно говорить о том, что этап локализации завершен, и мы, военные, приступаем к этапу практической ликвидации негативных последствий».
В Харьковской областной госадминистрации сообщили, что временно приостановлено движение поездов через станцию Балаклея и автомобильного транспорта. Введен запрет на использование воздушного пространства в радиусе 40 км от места чрезвычайной ситуации.
были повреждены более 10 хозяйственных сооружений, школа, молокозавод и железнодорожная станция. Он сообщил, что ситуация в районе происшествия остается сложной, взрывы продолжаются, но их интенсивность уменьшилась.
Министерство обороны Украины сообщило, что частота взрывов на артиллерийских арсеналах упала до одного за 15–20 минут, началось разминирование прилегающей территории.
Как сообщил глава Госслужбы по ЧС Украины Николай Чечёткин, «поздно вечером во время обследования жилого сектора под разрушенными конструкциями дома найдена погибшая женщина 1951 года рождения». Глава ведомства также сообщил о ранении женщины 1962 года рождения, передает «Интерфакс».
Тем временем в Минобороны Украины сообщили, что пожар на складе боеприпасов локализован, военные приступают к этапу ликвидации последствий.
Из сообщения Минобороны: «Утром проведены воздушная и наземная разведки. По их результатам можно говорить о том, что этап локализации завершен, и мы, военные, приступаем к этапу практической ликвидации негативных последствий».
В Харьковской областной госадминистрации сообщили, что временно приостановлено движение поездов через станцию Балаклея и автомобильного транспорта. Введен запрет на использование воздушного пространства в радиусе 40 км от места чрезвычайной ситуации.
были повреждены более 10 хозяйственных сооружений, школа, молокозавод и железнодорожная станция. Он сообщил, что ситуация в районе происшествия остается сложной, взрывы продолжаются, но их интенсивность уменьшилась.
Министерство обороны Украины сообщило, что частота взрывов на артиллерийских арсеналах упала до одного за 15–20 минут, началось разминирование прилегающей территории.
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