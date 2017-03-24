#ТЫСУПЕР!
ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.03, 13:52
    Депутаты предложили пускать рядовых сотрудников на заседания топ-менеджмента. Госдума, законодательство, компании, работа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Депутаты предложили пускать рядовых сотрудников на заседания топ-менеджмента

    1 комментарий

    Депутаты предложили пускать рядовых сотрудников на заседания топ-менеджмента

    Депутаты предложили пускать рядовых сотрудников на заседания <nobr>топ-менеджмента</nobr>

      Депутаты хотят разрешить работникам следить за решениями своего руководства. Комитет Госдумы по труду поддержал соответствующий законопроект.

      Закон в случае его принятия позволит представителям рядовых сотрудников участвовать в заседаниях топ-менеджеров компаний. Предполагается, что у них будет и право совещательного голоса.

      Авторы законопроекта считают, что это улучшит взаимопонимание в организациях, а решения, в том числе о премиях руководителям, будут приниматься открыто.

      Однако в правительстве уже дали отрицательный отзыв на эту инициативу, отметив, что она может повлечь разглашение коммерческой тайны.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru