Депутаты предложили пускать рядовых сотрудников на заседания топ-менеджмента

Депутаты хотят разрешить работникам следить за решениями своего руководства. Комитет Госдумы по труду поддержал соответствующий законопроект.

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Закон в случае его принятия позволит представителям рядовых сотрудников участвовать в заседаниях топ-менеджеров компаний. Предполагается, что у них будет и право совещательного голоса.



Авторы законопроекта считают, что это улучшит взаимопонимание в организациях, а решения, в том числе о премиях руководителям, будут приниматься открыто.



Однако в правительстве уже дали отрицательный отзыв на эту инициативу, отметив, что она может повлечь разглашение коммерческой тайны.