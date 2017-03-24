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  • 24.03, 12:20
    Иностранцы с энтузиазмом налаживают бизнес в Крыму. иностранцы, Крым. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Иностранцы с энтузиазмом налаживают бизнес в Крыму

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    Иностранцы с энтузиазмом налаживают бизнес в Крыму

    Иностранцы с энтузиазмом налаживают бизнес в Крыму

      Иностранцы все чаще выбирают Крым как площадку для своего бизнеса. Изначально европейцы приезжают на полуостров работать, но спустя некоторое время остаются насовсем.

      Итальянец Роберто приехал в Крым после украинского Майдана. Когда запылала главная площадь Киева, он забрал жену и переехал. Над бизнесом долго не думал: каждый сицилиец из любых продуктов может приготовить девять видов пасты. Три столика, машина для макарон — итальянский стартап был готов через месяц.

      Режиссер Ангелос Сидеракос приехал на полуостров по идеологическим мотивам, решил ударить древнегреческой драмой по мировому империализму. Антиглобалист с многолетним стажем считает Крым, Грецию и Кипр последними оплотами сопротивления капитализму.

      Немецкий винодел Томас Долл всю жизнь интересовался только виноградом. Когда ему предложили построить новейший винзавод в Крыму, долго не думал. На полуострове российские инвесторы предложили ему строить весь винодельческий цикл с нулевой отметки. Закупили оборудование лучших мировых брендов и выделили земли под виноградники. Вина Томаса вышли на российский рынок два года назад, первый шаг оказался удачным.

      Санкции не стали помехой для развития — это мнение иностранцев, работающих на полуострове. Нужно рисковать и занимать свободные ниши. Никакой политики, только бизнес.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.

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