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  • 24.03, 10:49

    НАК: все напавшие на объект Росгвардии в Чечне уничтожены

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    НАК: все напавшие на объект Росгвардии в Чечне уничтожены

    НАК: все напавшие на объект Росгвардии в Чечне уничтожены

    Все члены банды, совершившие нападение на одну из частей Росгвардии в Чечне, уничтожены.

    Ранее стало известно, что минувшей ночью группа из восьми боевиков пыталась прорваться на территорию части Росгвардии в станице Наурской в Чечне. В районе КПП части завязался бой, продолжавшийся около часа. Сообщалось, что шестеро боевиков были ликвидированы, двоим удалось скрыться.

    Тем временем в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ТАСС сообщили, что «в ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы». Сообщается, что у бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них — муляжи поясов смертников.

    Из сообщения НАК: «К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии. Среди военнослужащих имеются погибшие и раненые».

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