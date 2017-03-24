НАК: все напавшие на объект Росгвардии в Чечне уничтожены

Все члены банды, совершившие нападение на одну из частей Росгвардии в Чечне, уничтожены.
Ранее стало известно, что минувшей ночью группа из восьми боевиков пыталась прорваться на территорию части Росгвардии в станице Наурской в Чечне. В районе КПП части завязался бой, продолжавшийся около часа. Сообщалось, что шестеро боевиков были ликвидированы, двоим удалось скрыться.
Тем временем в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ТАСС сообщили, что «в ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы». Сообщается, что у бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них — муляжи поясов смертников.
Из сообщения НАК: «К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии. Среди военнослужащих имеются погибшие и раненые».
Тем временем в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ТАСС сообщили, что «в ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы». Сообщается, что у бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них — муляжи поясов смертников.
Из сообщения НАК: «К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии. Среди военнослужащих имеются погибшие и раненые».
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