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  • 24.03, 10:49

    Медведев подписал постановление о продлении льготного тарифа в системе «Платон»

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    Медведев подписал постановление о продлении льготного тарифа в системе «Платон»

    Медведев подписал постановление о продлении льготного тарифа в системе «Платон»

    Тариф в системе взимания платы с большегрузов «Платон» с 15 апреля вырастет до 1,91 рубля за 1 километр пути. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    Таким образом, индексация составит 25%. Ранее планировалось, что с 15 апреля тариф с нынешних 1,53 рубля вырастет в два раза — до 3,06 рубля.

    О решении продлить льготный тариф в системе «Платон» Дмитрий Медведев объявил после встречи с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок.

    Система «Платон» действует в России с ноября 2015 года. Согласно правилам, владельцы грузовиков или фирмы-перевозчики, у которых есть машины тяжелее 12 тонн, должны компенсировать нанесенный большегрузами вред дорогам.

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