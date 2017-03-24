Путин посмотрел спектакль «Последняя жертва» в реконструированном Малом театре

Владимир Путин посетил Малый театр и осмотрел историческое здание впервые после масштабной реконструкции.

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Худрук Юрий Соломин устроил для президента небольшую экскурсию. Главе государства показали костюмы, которые использовали в постановках конца XIX века. Затем Владимир Путин посмотрел спектакль «Последняя жертва» по пьесе Александра Островского. В Малом театре эта постановка идет уже больше 10 лет. Своими впечатлениями Владимир Путин поделился уже за чаепитием во время антракта.



Владимир Путин, президент РФ: «Классика всегда современна, во-вторых, так ярко играют артисты, так талантливо. Прямо они засасывают тебя в то, что они на сцене делают, засасывают тебя — прямо погружаешься. Это, конечно, большой талант».



Президенту рассказали о ходе реконструкции Малого театра. Ее завершили на полтора года раньше. Строители укрепили фундамент и стены здания, а инженеры заменили все механизмы сцены.