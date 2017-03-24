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  • 24.03, 09:18
    Путин посмотрел спектакль «Последняя жертва» в реконструированном Малом театре. Путин, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин посмотрел спектакль «Последняя жертва» в реконструированном Малом театре

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    • Фото: Дружинин Алексей / ТАСС
    Путин посмотрел спектакль «Последняя жертва» в реконструированном Малом театре

    Путин посмотрел спектакль «Последняя жертва» в реконструированном Малом театре

    Путин посмотрел спектакль «Последняя жертва» в реконструированном Малом театре
    • Фото: Дружинин Алексей / ТАСС

      • Владимир Путин посетил Малый театр и осмотрел историческое здание впервые после масштабной реконструкции.

      Худрук Юрий Соломин устроил для президента небольшую экскурсию. Главе государства показали костюмы, которые использовали в постановках конца XIX века. Затем Владимир Путин посмотрел спектакль «Последняя жертва» по пьесе Александра Островского. В Малом театре эта постановка идет уже больше 10 лет. Своими впечатлениями Владимир Путин поделился уже за чаепитием во время антракта.

      Владимир Путин, президент РФ: «Классика всегда современна, во-вторых, так ярко играют артисты, так талантливо. Прямо они засасывают тебя в то, что они на сцене делают, засасывают тебя — прямо погружаешься. Это, конечно, большой талант».

      Президенту рассказали о ходе реконструкции Малого театра. Ее завершили на полтора года раньше. Строители укрепили фундамент и стены здания, а инженеры заменили все механизмы сцены.

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