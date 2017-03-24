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  • 24.03, 07:47
    Российских бизнесменов и деятелей культуры наградили орденами Почётного легиона. Франция, выставки и музеи, живопись и художники, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российских бизнесменов и деятелей культуры наградили орденами Почётного легиона

    2 комментария

    Российских бизнесменов и деятелей культуры наградили орденами Почётного легиона

    Российских бизнесменов и деятелей культуры наградили орденами Почётного легиона

      В Москве дарителям предметов русского искусства Центру Помпиду вручили ордена Почетного легиона.

      Церемония награждения прошла в Москве, в резиденции французского посла. Орден Почётного легиона получили президент «Норильского никеля», меценат Владимир Потанин, основатель фонда культуры «Екатерина» Владимир Семенихин, глава Tsukanov family foundation Игорь Цуканов, директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова, которые передали коллекцию произведений русских авторов французскому музею современного искусства.

      Российская сторона передала в центр Помпиду около 450 произведений, созданных во второй половине ХХ века. Эта самая представительная коллекция русского искусства за пределами нашей страны.

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