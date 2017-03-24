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  • 24.03, 07:47
    В Одессе задержали львенка, спрятанного среди 2 тысяч попугаев. Украина, животные, контрабанда, львы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Одессе задержали львенка, спрятанного среди 2 тысяч попугаев

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    В Одессе задержали львенка, спрятанного среди 2 тысяч попугаев

    В Одессе задержали львенка, спрятанного среди 2 тысяч попугаев

    В Одессе задержали львенка, спрятанного среди 2 тысяч попугаев
    • Фото: Державна прикордонна служба України

      • В Черноморске украинские пограничники обнаружили львенка, которого пытались без документов вывезти за границу, спрятав под клетками с попугаями.

      В Одесской области в порту Черноморска задержали необычного нелегала. Пограничники обнаружили в одной из машин львенка, которого пытались контрабандой вывезти из страны.

      Автомобиль перевозил в Турцию 2 тысячи попугаев и 4 кошки. У владельцев — граждан Турции — были на них все необходимые документы. Однако таможенники решили более тщательно осмотреть живой груз.

      За птичьими клетками они нашли спортивную сумку, накрытую одеялами. В ней и обнаружили маленького хищника. Котенку всего около месяца. Сейчас его выхаживают ветеринары в Одесском зоопарке.

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