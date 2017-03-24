В Одессе задержали львенка, спрятанного среди 2 тысяч попугаев

В Черноморске украинские пограничники обнаружили львенка, которого пытались без документов вывезти за границу, спрятав под клетками с попугаями.

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В Одесской области в порту Черноморска задержали необычного нелегала. Пограничники обнаружили в одной из машин львенка, которого пытались контрабандой вывезти из страны.



Автомобиль перевозил в Турцию 2 тысячи попугаев и 4 кошки. У владельцев — граждан Турции — были на них все необходимые документы. Однако таможенники решили более тщательно осмотреть живой груз.



За птичьими клетками они нашли спортивную сумку, накрытую одеялами. В ней и обнаружили маленького хищника. Котенку всего около месяца. Сейчас его выхаживают ветеринары в Одесском зоопарке.

