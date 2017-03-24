#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.03, 07:47
    СМИ: лондонский террорист в прошлом работал учителем. Великобритания, Лондон, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СМИ: лондонский террорист в прошлом работал учителем

    комментировать

    СМИ: лондонский террорист в прошлом работал учителем

    СМИ: лондонский террорист в прошлом работал учителем

      После теракта на Вестминстерском мосту полиция провела обыски и задержания в Лондоне и Бирмингеме. По подозрению в причастности к теракту в Лондоне задержаны 8 человек.

      Британские правоохранители провели обыски в Лондоне и Бирменгеме, где террорист мог арендовать внедорожник, на котором он 22 марта давил пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне. Задержаны 8 человек, по информации СМИ это 5 мужчин и 3 женщины. Их подозревают в причастности к атаке.

      Полиция уже установила личность террориста, совершившего нападение в центре Лондона. В Скотленд-Ярде накануне сообщили имя преступника. Это 52-летний уроженец Великобритании по имени Халид Масуд.

      По данным полиции, мужчина имел судимости за ношение холодного оружия, насильственные действия и нарушение общественного порядка. В последнее время он жил на западе страны.

      Британские СМИ сообщают, что в прошлом Масуд работал учителем. Каких-либо обвинений, связанных с террористической деятельностью, ему никогда не предъявляли. Расследование теракта продолжается.

      А лондонцы и гости столицы несут цветы к месту трагедии и выражают свои соболезнования родственникам погибших.

      Напомним, 22 марта, злоумышленник на внедорожникена большой скорости сбивал прохожих на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого террорист набросился с ножом на полицейского возле здания парламента и был застрелен. Сообщалось, что погибли 3 человека, травмы разной степени тяжести получили около 30. Но этой ночью в больнице умер еще один пострадавший, это 75-летний мужчина. Расследование продолжается, в городе действуют усиленные меры безопасности.

      Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

      Новости по теме

      Террористическая угроза в Европе

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru