СМИ: лондонский террорист в прошлом работал учителем

После теракта на Вестминстерском мосту полиция провела обыски и задержания в Лондоне и Бирмингеме. По подозрению в причастности к теракту в Лондоне задержаны 8 человек.
Британские правоохранители провели обыски в Лондоне и Бирменгеме, где террорист мог арендовать внедорожник, на котором он 22 марта давил пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне. Задержаны 8 человек, по информации СМИ это 5 мужчин и 3 женщины. Их подозревают в причастности к атаке.
Полиция уже установила личность террориста, совершившего нападение в центре Лондона. В Скотленд-Ярде накануне сообщили имя преступника. Это 52-летний уроженец Великобритании по имени Халид Масуд.
По данным полиции, мужчина имел судимости за ношение холодного оружия, насильственные действия и нарушение общественного порядка. В последнее время он жил на западе страны.
Британские СМИ сообщают, что в прошлом Масуд работал учителем. Каких-либо обвинений, связанных с террористической деятельностью, ему никогда не предъявляли. Расследование теракта продолжается.
А лондонцы и гости столицы несут цветы к месту трагедии и выражают свои соболезнования родственникам погибших.
Напомним, 22 марта, злоумышленник на внедорожникена большой скорости сбивал прохожих на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого террорист набросился с ножом на полицейского возле здания парламента и был застрелен. Сообщалось, что погибли 3 человека, травмы разной степени тяжести получили около 30. Но этой ночью в больнице умер еще один пострадавший, это 75-летний мужчина. Расследование продолжается, в городе действуют усиленные меры безопасности.
Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Полиция уже установила личность террориста, совершившего нападение в центре Лондона. В Скотленд-Ярде накануне сообщили имя преступника. Это 52-летний уроженец Великобритании по имени Халид Масуд.
По данным полиции, мужчина имел судимости за ношение холодного оружия, насильственные действия и нарушение общественного порядка. В последнее время он жил на западе страны.
Британские СМИ сообщают, что в прошлом Масуд работал учителем. Каких-либо обвинений, связанных с террористической деятельностью, ему никогда не предъявляли. Расследование теракта продолжается.
А лондонцы и гости столицы несут цветы к месту трагедии и выражают свои соболезнования родственникам погибших.
Напомним, 22 марта, злоумышленник на внедорожникена большой скорости сбивал прохожих на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого террорист набросился с ножом на полицейского возле здания парламента и был застрелен. Сообщалось, что погибли 3 человека, травмы разной степени тяжести получили около 30. Но этой ночью в больнице умер еще один пострадавший, это 75-летний мужчина. Расследование продолжается, в городе действуют усиленные меры безопасности.
Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Комментарии