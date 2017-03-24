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  • 24.03, 06:16

    Фийон обвинил Олланда в прослушке и преследовании

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    Фийон обвинил Олланда в прослушке и преследовании

    Фийон обвинил Олланда в прослушке и преследовании

    Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон потребовал начать расследование в отношении Олланда.

    Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон обвинил покидающего этот пост Франсуа Олланда в травле политических оппонентов и создании «теневого кабинета» в Елисейском дворце. Об этом Фийон заявил, выступая в эфире одного из телеканалов.

    Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции: «В эти дни выходит книга, в которой рассказывается о том, что Франсуа Олланд получает прямо в свой кабинет данные „прослушек“ в отношении интересующих его лиц. Подобная практика является абсолютно недопустимой и незаконной. Я официально требую начать расследование приводимых в этой книге фактов. Если написанное окажется правдой, то речь идет о государственном скандале, создании „теневого кабинета“. Никогда еще в истории Пятой республики глава государства не заходил так далеко».

    В ответ администрация президента Франции выступила с заявлением, в котором заявления Фийона назвали лживыми.

    Из заявления Елисейского дворца: «Президент Республики самым решительным образом осуждает Франсуа Фийона за его лживые обвинения. С 2012 года исполнительная власть никогда не вмешивалась в работу судебных органов и всегда строго соблюдала независимость судебного корпуса. Что же касается расследования дел в отношении Фийона, то президент узнавал о них исключительно из прессы».

    Фийон ссылается на книгу Bienvenue place Beauvau («Добро пожаловать на площадь Бово»), которая в ближайшее время появится в продаже, поясняет РИА Новости. В уже опубликованных отрывках этого журналистского расследования говорится о том, что полиция по распоряжению Олланда прослушивала телефоны не только политических оппонентов президента Франции, таких, как экс-президент Николя Саркози, но даже соратников, как экс-премьер Манюэль Вальс.

    Напомним, Фийона обвиняют в использовании поддельных документов при оформлении супруги политика Пенелопы на работу в качестве помощницы в Национальном собрании Франции. Против республиканца также выдвинуто обвинение в растрате и «торговле влиянием». Фийон отрицает все обвинения.

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