Фийон обвинил Олланда в прослушке и преследовании

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон потребовал начать расследование в отношении Олланда.
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон обвинил покидающего этот пост Франсуа Олланда в травле политических оппонентов и создании «теневого кабинета» в Елисейском дворце. Об этом Фийон заявил, выступая в эфире одного из телеканалов.
Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции: «В эти дни выходит книга, в которой рассказывается о том, что Франсуа Олланд получает прямо в свой кабинет данные „прослушек“ в отношении интересующих его лиц. Подобная практика является абсолютно недопустимой и незаконной. Я официально требую начать расследование приводимых в этой книге фактов. Если написанное окажется правдой, то речь идет о государственном скандале, создании „теневого кабинета“. Никогда еще в истории Пятой республики глава государства не заходил так далеко».
В ответ администрация президента Франции выступила с заявлением, в котором заявления Фийона назвали лживыми.
Из заявления Елисейского дворца: «Президент Республики самым решительным образом осуждает Франсуа Фийона за его лживые обвинения. С 2012 года исполнительная власть никогда не вмешивалась в работу судебных органов и всегда строго соблюдала независимость судебного корпуса. Что же касается расследования дел в отношении Фийона, то президент узнавал о них исключительно из прессы».
Фийон ссылается на книгу Bienvenue place Beauvau («Добро пожаловать на площадь Бово»), которая в ближайшее время появится в продаже, поясняет РИА Новости. В уже опубликованных отрывках этого журналистского расследования говорится о том, что полиция по распоряжению Олланда прослушивала телефоны не только политических оппонентов президента Франции, таких, как экс-президент Николя Саркози, но даже соратников, как экс-премьер Манюэль Вальс.
выдвинуто обвинение в растрате и «торговле влиянием». Фийон отрицает все обвинения.
Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции: «В эти дни выходит книга, в которой рассказывается о том, что Франсуа Олланд получает прямо в свой кабинет данные „прослушек“ в отношении интересующих его лиц. Подобная практика является абсолютно недопустимой и незаконной. Я официально требую начать расследование приводимых в этой книге фактов. Если написанное окажется правдой, то речь идет о государственном скандале, создании „теневого кабинета“. Никогда еще в истории Пятой республики глава государства не заходил так далеко».
В ответ администрация президента Франции выступила с заявлением, в котором заявления Фийона назвали лживыми.
Из заявления Елисейского дворца: «Президент Республики самым решительным образом осуждает Франсуа Фийона за его лживые обвинения. С 2012 года исполнительная власть никогда не вмешивалась в работу судебных органов и всегда строго соблюдала независимость судебного корпуса. Что же касается расследования дел в отношении Фийона, то президент узнавал о них исключительно из прессы».
Фийон ссылается на книгу Bienvenue place Beauvau («Добро пожаловать на площадь Бово»), которая в ближайшее время появится в продаже, поясняет РИА Новости. В уже опубликованных отрывках этого журналистского расследования говорится о том, что полиция по распоряжению Олланда прослушивала телефоны не только политических оппонентов президента Франции, таких, как экс-президент Николя Саркози, но даже соратников, как экс-премьер Манюэль Вальс.
выдвинуто обвинение в растрате и «торговле влиянием». Фийон отрицает все обвинения.
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