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  • 24.03, 04:45
    На Сахалине столкнулись 3 автомобиля, есть погибшие. ДТП, Сахалин, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На Сахалине столкнулись 3 автомобиля, есть погибшие

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    На Сахалине столкнулись 3 автомобиля, есть погибшие

    На Сахалине столкнулись 3 автомобиля, есть погибшие

    На Сахалине столкнулись 3 автомобиля, есть погибшие
    • Фото: skr.su

      • На юге Сахалина расследуют причины ДТП с участием 3 машин, в результате которого 1 человек погиб, двое госпитализированы.

      Автокатастрофа произошла на трассе, соединяющей Корсаков и Южно-Сахалинск. Как сообщает РИА Новости, автомобиль, в котором находились военнослужащие, столкнулся с двумя другими иномарками.

      Сообщение пресс-службы ГИБДД УМВД по Сахалинской области: «Примерно в 08:30 21-летний водитель автомобиля Honda Civic двигался в сторону областного центра по автодороге Южно-Сахалинск — Корсаков. На 26-м километре, по предварительным данным, он не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями Toyota Nadia и Toyota Land Cruiser».

      Водитель Honda Civic погиб на месте аварии. Двое его пассажиров получили травмы, их доставили в больницу.

      На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства ДТП.

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