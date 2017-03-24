На Сахалине столкнулись 3 автомобиля, есть погибшие

На юге Сахалина расследуют причины ДТП с участием 3 машин, в результате которого 1 человек погиб, двое госпитализированы.
Автокатастрофа произошла на трассе, соединяющей Корсаков и Южно-Сахалинск. Как сообщает РИА Новости, автомобиль, в котором находились военнослужащие, столкнулся с двумя другими иномарками.
Сообщение пресс-службы ГИБДД УМВД по Сахалинской области: «Примерно в 08:30 21-летний водитель автомобиля Honda Civic двигался в сторону областного центра по автодороге Южно-Сахалинск — Корсаков. На 26-м километре, по предварительным данным, он не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями Toyota Nadia и Toyota Land Cruiser».
Водитель Honda Civic погиб на месте аварии. Двое его пассажиров получили травмы, их доставили в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства ДТП.
Сообщение пресс-службы ГИБДД УМВД по Сахалинской области: «Примерно в 08:30 21-летний водитель автомобиля Honda Civic двигался в сторону областного центра по автодороге Южно-Сахалинск — Корсаков. На 26-м километре, по предварительным данным, он не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями Toyota Nadia и Toyota Land Cruiser».
Водитель Honda Civic погиб на месте аварии. Двое его пассажиров получили травмы, их доставили в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства ДТП.
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