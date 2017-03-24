#ТЫСУПЕР!
Судебный детектив
ТВ-Эфир
Судебный детектив
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.03, 03:14

    Порошенко и Лукашенко обсудили урегулирование в Донбассе

    1 комментарий

    Порошенко и Лукашенко обсудили урегулирование в Донбассе

    Порошенко и Лукашенко обсудили урегулирование в Донбассе

    Президенты Украины и Белоруссии провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в Донбассе.

    Сообщение пресс-службы президента Белоруссии: «Вечером 23 марта состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко. Главы государств обсудили различные вопросы, стоящие на повестке дня белорусско-украинских отношений».

    На сайте пресс-службы президента Белоруссии говорится, что в ходе беседы стороны уделили особое внимание процессу урегулирования конфликта в Донбассе, а также оказываемое белорусской стороной содействие в этом вопросе.

    Сообщение пресс-службы президента Белоруссии: «Рассмотрена тематика взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс на Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта».

    Также сообщается, что стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru