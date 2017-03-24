Порошенко и Лукашенко обсудили урегулирование в Донбассе

Президенты Украины и Белоруссии провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в Донбассе.
Сообщение пресс-службы президента Белоруссии: «Вечером 23 марта состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко. Главы государств обсудили различные вопросы, стоящие на повестке дня белорусско-украинских отношений».
На сайте пресс-службы президента Белоруссии говорится, что в ходе беседы стороны уделили особое внимание процессу урегулирования конфликта в Донбассе, а также оказываемое белорусской стороной содействие в этом вопросе.
Сообщение пресс-службы президента Белоруссии: «Рассмотрена тематика взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс на Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта».
Также сообщается, что стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.
На сайте пресс-службы президента Белоруссии говорится, что в ходе беседы стороны уделили особое внимание процессу урегулирования конфликта в Донбассе, а также оказываемое белорусской стороной содействие в этом вопросе.
Сообщение пресс-службы президента Белоруссии: «Рассмотрена тематика взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс на Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта».
Также сообщается, что стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.
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