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  • 24.03, 03:14
    Порошенко провозгласил «евроинтегратора» Мазепу символом Украины. Порошенко, Украина, история, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Порошенко провозгласил «евроинтегратора» Мазепу символом Украины

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    Порошенко провозгласил «евроинтегратора» Мазепу символом Украины

    Порошенко провозгласил «евроинтегратора» Мазепу символом Украины

    Порошенко провозгласил «евроинтегратора» Мазепу символом Украины

      Президент Украины Пётр Порошенко провозгласил не просто героем, а символом и знаменем Украины гетмана Мазепу. Того самого, для которого по поручению Петра І был изготовлен Орден Иуды и которого киевский митрополит предал вечному проклятию.

      То, что у Киева свое видение истории, давно известно. Серп и молот приравнены к нацисткой свастике, вместо георгиевской ленточки — красный мак. День защитника Украины уже несколько лет отмечается в день создания Украинской повстанческой армии. А нацисты Бандера и Шухевич провозглашены национальными героями. А Мазепа, как выясняется, не изменник Родины, а наоборот «освободитель и евроинтегратор». Как предатели на Украине становятся героями, выяснил корреспондент НТВ Алексей Поляков.

      В селе Мазеповка про Мазепу помнят, что когда-то Петр I подарил ему здесь имение, потом отобрал. И осталось от гетмана в России лишь название села. В пятидесяти километрах западнее уже другая страна, и там все по-другому.

      Иван Мазепа изображен на десяти гривнах: купюра, которую в московских обменниках почти не найти. Первый президент Украины Кравчук был против его изображения на банкноте. Специальная комиссия долго думала, но в итоге бумажного Мазепу утвердила.

      Сложно представить более противоречивого политика для ранга «национального достояния». Служивший сначала при польском короле, бросивший его, друживший с Петром I. И точно также потом перебежавший под знамена шведа Карла ХII. Предатель? Нет, «евроинтегратор» — посчитали в Киеве. И оказалось, что то, чему раньше учили в школе — неправда. А правдой стали улицы имени Мазепы, памятники Мазепе и новое звание «символа украинского сопротивления России», так написал о нем Пётр Порошенко в Facebook.

      Алексей Куринный, историк: «Украинцы, которые всегда боролись за свою независимость, их называли „бандеровцы“, до этого — „петлюровцы“. А еще раньше, в Российской империи, — „мазеповцы“».

      Искандер Хисамов, политолог: «Большинство из тех героев, которые составляют пантеон Украины, отличались, мягко говоря, изменничеством: сменой позиций, конформизмом, предательством».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня»

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