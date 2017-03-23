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  • 24.03, 00:12

    Спасатели сняли ребенка со льдины на московском пруду

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    Спасатели сняли ребенка со льдины на московском пруду

    Спасатели сняли ребенка со льдины на московском пруду

    На северо-востоке Москвы сотрудники МЧС вытащили ребенка, оказавшегося на льдине в середине пруда.

    На северо-востоке столицы детская шалость едва не закончилась трагедией. Ребенок очутился на отколовшейся льдине посреди Капустинского пруда, расположенного недалеко от дома 5 на проезде Нансена.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве: «В 21:34 поступила заявка от очевидца о том, что на Капустинском пруду на льдине находится ребенок. Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники 73-й пожарной части. Примерно в 25 метрах от берега посередине пруда на льдине находился ребенок. Спасатели сняли его со льдины и передали для осмотра медикам».

    В МЧС напоминают, что в связи с аномально теплой для марта погодой выход на лед крайне опасен для жизни.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве: «Просим внимательно относиться к личной безопасности, а родителей — следить за детьми: выход на лед водоемов может привести к трагедии».

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