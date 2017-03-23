Спасатели сняли ребенка со льдины на московском пруду

На северо-востоке Москвы сотрудники МЧС вытащили ребенка, оказавшегося на льдине в середине пруда.

На северо-востоке столицы детская шалость едва не закончилась трагедией. Ребенок очутился на отколовшейся льдине посреди Капустинского пруда, расположенного недалеко от дома 5 на проезде Нансена.



Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве: «В 21:34 поступила заявка от очевидца о том, что на Капустинском пруду на льдине находится ребенок. Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники 73-й пожарной части. Примерно в 25 метрах от берега посередине пруда на льдине находился ребенок. Спасатели сняли его со льдины и передали для осмотра медикам».



В МЧС напоминают, что в связи с аномально теплой для марта погодой выход на лед крайне опасен для жизни.



Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве: «Просим внимательно относиться к личной безопасности, а родителей — следить за детьми: выход на лед водоемов может привести к трагедии».