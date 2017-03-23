Около 500 компаний в США готовы построить стену на границе США с Мексикой

Министерства национальной безопасности США проводит тендер на строительство мексиканской стены на границе с США. О своем желании участвовать в конкурсе заявили сотни частных фирм.
Как сообщает Fox News, все желающие должны до конца этой недели предоставить свои предложения на рассмотрение в Министерство национальной безопасности США.
Ранее были опубликованы и требования, которые необходимо будет учесть при возведении стены. Так, сообщается, что высота конструкции должна быть не менее 5,5 метров, достаточно прочна, чтобы выдержать применение «кувалды, монтировки, кирки, зубила, ацетиленовой горелки или схожих инструментов». Конструкция должна максимально затруднять подкопы, рытье туннелей и попытки перелезть через эту преграду с помощью специальных приспособлений, передает ТАСС.
Средства на сооружение стены будут заложены в проекте бюджета-2018, конкретные цифры не уточняются.
Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. В Белом доме подчеркивали, что стена должна ограничить наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов в Соединенные Штаты.
Ранее были опубликованы и требования, которые необходимо будет учесть при возведении стены. Так, сообщается, что высота конструкции должна быть не менее 5,5 метров, достаточно прочна, чтобы выдержать применение «кувалды, монтировки, кирки, зубила, ацетиленовой горелки или схожих инструментов». Конструкция должна максимально затруднять подкопы, рытье туннелей и попытки перелезть через эту преграду с помощью специальных приспособлений, передает ТАСС.
Средства на сооружение стены будут заложены в проекте бюджета-2018, конкретные цифры не уточняются.
Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. В Белом доме подчеркивали, что стена должна ограничить наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов в Соединенные Штаты.
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