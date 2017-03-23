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  • 23.03, 22:41

    МВД: у убийцы экс-депутата Вороненкова были сообщники

    2 комментария
    • Фото РИА Новости, Алексей Вовк
    МВД: у убийцы <nobr>экс-депутата</nobr> Вороненкова были сообщники

    МВД: у убийцы экс-депутата Вороненкова были сообщники

    МВД: у убийцы <nobr>экс-депутата</nobr> Вороненкова были сообщники
  • Фото РИА Новости, Алексей Вовк

    • Украинские правоохранители ищут возможных сообщников киллера, расстрелявшего бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева.

    Представитель украинского МВД Артём Шевченко отметил, что на месте стрелок действовал один, но у него были помощники, передает УНИАН.

    Артём Шевченко, представитель МВД Украины: «Стрелок был один, но, с большой долей вероятности, у него были сообщники. Мы не можем сказать, сколько, но были лица, которые помогали ему в совершении преступления».

    А советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что сейчас полицейские ищут человека, также принимавшего участие в организации убийства. Ведется розыск человека, который подвез киллера к месту преступления на автомобиле Daewoo, сообщает «112 Украина».

    Напомним, сегодня днем киллер расстрелял бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова у отеля Premier Palace в центре украинской столицы. В результате атаки Вороненков погиб, его охранник и нападавший были госпитализированы с ранениями.

    А позднее киллер скончался в больнице. Врачи провели четыре операции, но спасти подозреваемого не смогли. По данным СМИ, у киллера во время операции 10 раз останавливалось сердце.

    Уже установлена личность злоумышленника. Это гражданин Украины 1988 года рождения, который находился в розыске по подозрению в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем.

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