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  • 23.03, 21:10
    Спасатели вновь прочесывают акваторию Финского залива в поисках рыбаков с Monni. Ленинградская область, Финский залив, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Спасатели вновь прочесывают акваторию Финского залива в поисках рыбаков с Monni

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    Спасатели вновь прочесывают акваторию Финского залива в поисках рыбаков с Monni

    Спасатели вновь прочесывают акваторию Финского залива в поисках рыбаков с Monni

    Спасатели вновь прочесывают акваторию Финского залива в поисках рыбаков с Monni

      Сегодня в Ленобласти началась новая поисковая операция по обнаружению экипажа рыболовецкого судна.

      В Кингисеппский район Ленинградской области, где в начале января эхолоты спасателей зафиксировали нахождение объекта, похожего на пропавшее в январе судно, направлены силы МЧС, сотрудники Следственного комитета на транспорте, погранвойска ФСБ, а также волонтеры.

      Всего в поисковой операции задействовано 56 человек и шесть единиц техники. Специалисты прочесывают береговую линию и акваторию Финского залива с помощью судна на воздушной подушке, а также беспилотного летательного аппарата.

      Напомним: поиски баркаса Monni были приостановлены 15 марта после того, как спасатели не нашли тела членов экипажа в ходе обследования затонувшей лодки. На данный момент в операции уже приняли участие более 300 человек и 65 единиц специальной техники.

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