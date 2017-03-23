Спасатели вновь прочесывают акваторию Финского залива в поисках рыбаков с Monni

Сегодня в Ленобласти началась новая поисковая операция по обнаружению экипажа рыболовецкого судна.
В Кингисеппский район Ленинградской области, где в начале января эхолоты спасателей зафиксировали нахождение объекта, похожего на пропавшее в январе судно, направлены силы МЧС, сотрудники Следственного комитета на транспорте, погранвойска ФСБ, а также волонтеры.
Всего в поисковой операции задействовано 56 человек и шесть единиц техники. Специалисты прочесывают береговую линию и акваторию Финского залива с помощью судна на воздушной подушке, а также беспилотного летательного аппарата.
Напомним: поиски баркаса Monni были приостановлены 15 марта после того, как спасатели не нашли тела членов экипажа в ходе обследования затонувшей лодки. На данный момент в операции уже приняли участие более 300 человек и 65 единиц специальной техники.
Всего в поисковой операции задействовано 56 человек и шесть единиц техники. Специалисты прочесывают береговую линию и акваторию Финского залива с помощью судна на воздушной подушке, а также беспилотного летательного аппарата.
Напомним: поиски баркаса Monni были приостановлены 15 марта после того, как спасатели не нашли тела членов экипажа в ходе обследования затонувшей лодки. На данный момент в операции уже приняли участие более 300 человек и 65 единиц специальной техники.
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