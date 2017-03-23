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  • 23.03, 21:10
    На Украине вступили в силу санкции против «дочек» российских банков. Украина, банки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На Украине вступили в силу санкции против «дочек» российских банков

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    На Украине вступили в силу санкции против «дочек» российских банков

    На Украине вступили в силу санкции против «дочек» российских банков

    На Украине вступили в силу санкции против «дочек» российских банков

      Сегодня вступил в силу решение украинского Нацбанка по санкциям в отношении дочерних структур российских банков c государственным участием. Это, по сути, разрывает финансовые связи не только «дочек» с материнскими компаниями, но и между двумя странами.

      Российские банки сегодня стремятся как можно скорей уйти с украинского рынка. В первую очередь, из-за недавних нападений радикалов на банковские отделения. Так что даже Нацбанк Украины этим вечером обратился к правоохранительным органам с требованием обеспечить безопасность филиалов и их клиентов и дать банкам возможность цивилизованно покинуть страну, для которой это и так будет тяжелейшим ударом.

      Санкции против «дочек» российских банков на Украине вступают в силу, но националисты и ветераны так называемой антитеррористической операции в Донбассе не успокаиваются и продолжают подрывать доверие населения к этим банкам. В Сумах и в Бердянске отделения Сбербанка обклеили листовками с текстом: «Внимание! Это банк страны-агрессора. Он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги». Здания обливают красной краской, блокируют вход баррикадами. Граждан призывают снимать деньги с депозитов, а государственным учреждениям и компаниям Украины запрещено размещать в этих банках свои средства. Российское руководство видит в таких действиях украинских властей серьезную опасность для дочерних банковских структур.

      По украинским данным доля российских дочек в банковской системе Украины составляет сейчас около 9%, а все их активы — порядка 110 миллиардов гривен, это четыре миллиарда долларов. Сумма внушительная. Национализировать этот бизнес украинцы не хотят, лучший вариант, считают в Киеве, постепенная продажа дочек банков частным инвесторам, которые, естественно, будут на фоне всей этой шумихи, сбивать цену. Но удастся ли вырученные за продажу средства перевести в Россию — это большой вопрос.

      Российская финансовая система, конечно, переживет этот кризис, но Украина в случае ухода российских банков потеряет солидных налогоплательщиков и инвесторов. Впрочем, похоже, в Киеве уже никто не думает о пользе для экономики, главная забота — выбить очередной кредит от МВФ и западных союзников. А кредиты становятся все меньше, и сроки из выделения становятся все длиннее, кормить Украину вечно никто не будет, отмечает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев.

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