Смех и слезы: участница «Ты супер!» Валерия Адлейба смотрит видео поддержки

Конкурсантка шоу «Ты супер!» Валерия Адлейба впервые увидела подборку видео поддержки, куда вошли пожелания из ее
школы-интерната и посвященная Лере мотивационная песня блогера из Казахстана
После успешного выступления в первом туре нового музыкального проекта «Ты супер!» Валерия Адлейба готовится ко второму, не менее сложному туру.
Чтобы немного расслабиться и увидеть друзей, Валерия Адлейба просмотрела видео, подготовленные информационным агентством Sputnik Абхазия. Лера увидела, как поддерживают ее в Абхазии и не только: как одноклассники танцуют и поют «Лера супер!», раскрывают имена тайных воздыхателей в интернате, а блогер из Казахстана спел Лере мотивационную песню, написанную специально для нее. После слов благодарности всей Абхазии за поддержку Лера не смогла сдержать слез.
Видео доступно на сайте агентства Sputnik. Очередной выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ в эту субботу в 20:00 на НТВ, а также с помощью приложения НТВ для Android и iOS.
Чтобы немного расслабиться и увидеть друзей, Валерия Адлейба просмотрела видео, подготовленные информационным агентством Sputnik Абхазия. Лера увидела, как поддерживают ее в Абхазии и не только: как одноклассники танцуют и поют «Лера супер!», раскрывают имена тайных воздыхателей в интернате, а блогер из Казахстана спел Лере мотивационную песню, написанную специально для нее. После слов благодарности всей Абхазии за поддержку Лера не смогла сдержать слез.
Видео доступно на сайте агентства Sputnik. Очередной выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ в эту субботу в 20:00 на НТВ, а также с помощью приложения НТВ для Android и iOS.
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