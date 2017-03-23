Задержание бойцами СОБРа банды вымогателей попало на видео

Сотрудников компании по прокату автомобилей задержали сегодня силовики. По версии сыщиков, они предоставляли клиентам новые иномарки, а когда водители возвращали машины, закрывали их в кабинете и требовали оплатить вымышленные повреждения.

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Порой эта сумма достигала стоимости авто. В организованную преступную группу входили в основном уроженцы стран ближнего зарубежья. И как удалось выяснить корреспонденту НТВ Илье Ушенину, у лидера сообщества это был не единственный преступный бизнес.



Для того, чтобы попасть в квартиру, где находятся подозреваемые, бойцам спецназа пришлось изрядно потрудиться. К визиту силовиков здесь явно готовились заранее. Дверь пришлось выламывать. При этом группа захвата вела себя крайне осторожно — никто до конца не знал, сколько людей в квартире и есть ли у них оружие.



По версии следствия, эти люди открыли что-то наподобие сервиса по прокату авто, оборудовали машины специальными маячками и следили за своими же клиентами. Затем приглашали людей в свой офис, заставляли подписывать бумаги о том, что они якобы повредили арендованный автомобиль и требовали погасить едва ли не полную сумму ущерба. Во время таких собеседований клиентов избивали и угрожали оружием.



Лидера бандитской группировки задержали чуть позже. Наручники на Ашота Варданяна надели ранним утром.



По данным ФСБ, главным действующим лицом был именно Варданян. Причем, как выяснилось, он может быть причастен и к другому преступлению. Оказалось, что уроженец Еревана организовал целую сеть так называемых колл-центров, которые по телефону могли вылечить любую болезнь. Затем Вардянян освоил новое направление: начал врачевать с помощью кабельных и интернет-каналов и уже скоро стал монополистом на рынке таких услуг.



Большинству фигурантов уже предъявлены обвинения по статьям «Грабеж» и «Незаконное лишение свободы». Варданяну в ближайшее время могут инкриминировать еще и мошенничество в особо крупных размерах. Речь может идти о хищении нескольких десятков миллионов рублей.