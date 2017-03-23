Чиновники: рощинцы заразились ротавирусом не через водопровод

Межведомственная комиссия, созданная по распоряжению губернатора Ленинградской области, подвела итоги экстренной проверки, которая прошла в поселке Рощино после массового отравления жителей ротавирусом.
Сегодня в поселке Рощино в ходе выездной проверки запредседателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Валерий Минькач сообщил, что воду из-под крана можно пить без опаски. «Был бы с собой стакан, сам бы выпил», — добавил чиновник для убедительности, находясь возле той самой скважины, где сотрудниками Роспотребнадзора была взята проба, установившая наличие ротавируса.
Практически чрезвычайная ситуация сложилась в поселке неделю назад. В общей сложности около 100 человек обратились к медикам с кишечным расстройством. По иску Роспотребнадзора были закрыты детские сады и школа.
Разбираться с ЧС в Рощине брошена вся губернаторская рать. Всё-таки когда десятки людей подозревают, что ротавирус к ним попал прямо из крана, тут можно и претензии прокуратуры получить. Тут даже пробы воздуха и почвы не кажутся лишним анализом. А вот вода, взятая сотрудниками экологического надзора, точно ответит на важнейший в этой истории вопрос.
Но пока чиновники не выяснили, произошла ли вспышка ротавируса в Рощине из-за попадания канализационных стоков в водопровод. Сейчас областные чиновники и муниципалы убеждены: теперь сеть водоснабжения поселка точно безопасна. Это показывают пробы, которые и представители региональных служб, и Роспотребнадзора взяли в социальных учреждениях и в насосных пунктах скважин, питающих Рощино.
Кстати, на всех водозаборах теперь установлены системы обеззараживания, так что можно надеяться, что в будущем никакая зараза не попадет в трубу. Впрочем, чиновники и сейчас сомневаются, что источником проблем была вода.
Валерий Минькач, заместитель председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области: «Здесь вирус мог оказаться не в скважине, а на сантехническом оборудовании, к которому прикасался человек, имевший контакт с зараженным ротавирусом».
Теперь основные предположения областных чиновников по поводу очага возникновения ротавирусной инфекции в Рощине связано с местной школой. Мол, сюда пришел больной ребенок. А дальше пошло-поехало. Ротавирус — болезнь на редкость заразная. Она едва не бросила тень на работу Рощинского водоканала, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Но, в любом случае, ему теперь обещают помочь с дополнительным оснащением и установками обеззараживания и хлорирования. Благо, руководителя создаваемого единого областного водоканала губернатор Александр Дрозденко в Рощино тоже прислал.
Главная задача для чиновников и местной администрации теперь — оспорить в судах решения по искам Роспотребнадзора о приостановлении работы детских садов и школы. А то у них режим административной просушки продлится до 3 апреля. Результаты проб, которые должны ответить на многие вопросы, кстати, тоже появятся примерно к этому времени.
Практически чрезвычайная ситуация сложилась в поселке неделю назад. В общей сложности около 100 человек обратились к медикам с кишечным расстройством. По иску Роспотребнадзора были закрыты детские сады и школа.
Разбираться с ЧС в Рощине брошена вся губернаторская рать. Всё-таки когда десятки людей подозревают, что ротавирус к ним попал прямо из крана, тут можно и претензии прокуратуры получить. Тут даже пробы воздуха и почвы не кажутся лишним анализом. А вот вода, взятая сотрудниками экологического надзора, точно ответит на важнейший в этой истории вопрос.
Но пока чиновники не выяснили, произошла ли вспышка ротавируса в Рощине из-за попадания канализационных стоков в водопровод. Сейчас областные чиновники и муниципалы убеждены: теперь сеть водоснабжения поселка точно безопасна. Это показывают пробы, которые и представители региональных служб, и Роспотребнадзора взяли в социальных учреждениях и в насосных пунктах скважин, питающих Рощино.
Кстати, на всех водозаборах теперь установлены системы обеззараживания, так что можно надеяться, что в будущем никакая зараза не попадет в трубу. Впрочем, чиновники и сейчас сомневаются, что источником проблем была вода.
Валерий Минькач, заместитель председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области: «Здесь вирус мог оказаться не в скважине, а на сантехническом оборудовании, к которому прикасался человек, имевший контакт с зараженным ротавирусом».
Теперь основные предположения областных чиновников по поводу очага возникновения ротавирусной инфекции в Рощине связано с местной школой. Мол, сюда пришел больной ребенок. А дальше пошло-поехало. Ротавирус — болезнь на редкость заразная. Она едва не бросила тень на работу Рощинского водоканала, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Но, в любом случае, ему теперь обещают помочь с дополнительным оснащением и установками обеззараживания и хлорирования. Благо, руководителя создаваемого единого областного водоканала губернатор Александр Дрозденко в Рощино тоже прислал.
Главная задача для чиновников и местной администрации теперь — оспорить в судах решения по искам Роспотребнадзора о приостановлении работы детских садов и школы. А то у них режим административной просушки продлится до 3 апреля. Результаты проб, которые должны ответить на многие вопросы, кстати, тоже появятся примерно к этому времени.
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