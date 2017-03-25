27 марта Россия впервые отмечает День войск Национальной гвардии. Что показала внезапная проверка этих подразделений на боеготовность? Как будут обеспечивать общественный порядок на предстоящих выборах президента?
Какие оружие и экипировка нужны новой службе для выполнения поставленных задач? Неужели даже на особо важных объектах кое-кто умудряется воровать? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с заместителем директора Росгвардии генерал-лейтенантом Олегом Борукаевым.
О том, когда Росгвардия сформируется окончательно
Горизонт нам поставлен президентом в указе №157 — это 2018 год, когда мы завершим прием на военную службу военнослужащих подразделений специального назначения и авиации.
О внезапной проверке боеготовности Росгвардии
Органы управления, войска с задачей справились, показали свою способность выполнять задачу, но работа продолжается.
Об охране особо важных объектов
Каждый год мы задерживаем тысячи нарушителей пропускного режима. Есть нарушения и запретных зон, в том числе с применением оружия. Есть попытки хищений. Они измеряются сотнями миллионов.
Об охране моста через Керченский пролив
В основном выполняют задачи частные охранные предприятия. Но присутствие войск обеспечено тактически: стоят отдельные заставы, отдельные наряды в готовности среагировать на любую чрезвычайную ситуацию и подтянуть соответствующие резервы.
О новом оружии для Росгвардии
В области борьбы с терроризмом, то, что у нас работает в Северо-Кавказском регионе, — это развитие вооружения подразделений специального назначения. И здесь нам нужны особые виды автоматического оружия, особые виды снайперского вооружения и соответствующая защита личного состава.
О Росгвардии в разрезе митингов и шествий
Если это массовое мероприятие, те же не разрешенные органами власти митинги и шествия, первая сейчас задача — это обеспечение безопасности… Поэтому, если вы заметили, при митинге и шествии там нет экипировки, связанной с пресечением данного мероприятия.
Программу «Поздняков» смотрите на НТВ в понедельник, 27 марта, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
О том, когда Росгвардия сформируется окончательно
Горизонт нам поставлен президентом в указе №157 — это 2018 год, когда мы завершим прием на военную службу военнослужащих подразделений специального назначения и авиации.
О внезапной проверке боеготовности Росгвардии
Органы управления, войска с задачей справились, показали свою способность выполнять задачу, но работа продолжается.
Об охране особо важных объектов
Каждый год мы задерживаем тысячи нарушителей пропускного режима. Есть нарушения и запретных зон, в том числе с применением оружия. Есть попытки хищений. Они измеряются сотнями миллионов.
Об охране моста через Керченский пролив
В основном выполняют задачи частные охранные предприятия. Но присутствие войск обеспечено тактически: стоят отдельные заставы, отдельные наряды в готовности среагировать на любую чрезвычайную ситуацию и подтянуть соответствующие резервы.
О новом оружии для Росгвардии
В области борьбы с терроризмом, то, что у нас работает в Северо-Кавказском регионе, — это развитие вооружения подразделений специального назначения. И здесь нам нужны особые виды автоматического оружия, особые виды снайперского вооружения и соответствующая защита личного состава.
О Росгвардии в разрезе митингов и шествий
Если это массовое мероприятие, те же не разрешенные органами власти митинги и шествия, первая сейчас задача — это обеспечение безопасности… Поэтому, если вы заметили, при митинге и шествии там нет экипировки, связанной с пресечением данного мероприятия.
Программу «Поздняков» смотрите на НТВ в понедельник, 27 марта, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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