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  • 25.03, 12:36
    На НТВ — интервью Олега Борукаева. интервью, НТВ, полиция, Росгвардия, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На НТВ — интервью Олега Борукаева

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    На НТВ — интервью Олега Борукаева

    На НТВ — интервью Олега Борукаева

    На НТВ — интервью Олега Борукаева

      27 марта Россия впервые отмечает День войск Национальной гвардии. Что показала внезапная проверка этих подразделений на боеготовность? Как будут обеспечивать общественный порядок на предстоящих выборах президента?

      Какие оружие и экипировка нужны новой службе для выполнения поставленных задач? Неужели даже на особо важных объектах кое-кто умудряется воровать? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с заместителем директора Росгвардии генерал-­лейтенантом Олегом Борукаевым.

      О том, когда Росгвардия сформируется окончательно

      Горизонт нам поставлен президентом в указе №157 — это 2018 год, когда мы завершим прием на военную службу военнослужащих подразделений специального назначения и авиации.

      О внезапной проверке боеготовности Росгвардии

      Органы управления, войска с задачей справились, показали свою способность выполнять задачу, но работа продолжается.

      Об охране особо важных объектов

      Каждый год мы задерживаем тысячи нарушителей пропускного режима. Есть нарушения и запретных зон, в том числе с применением оружия. Есть попытки хищений. Они измеряются сотнями миллионов.

      Об охране моста через Керченский пролив

      В основном выполняют задачи частные охранные предприятия. Но присутствие войск обеспечено тактически: стоят отдельные заставы, отдельные наряды в готовности среагировать на любую чрезвычайную ситуацию и подтянуть соответствующие резервы.

      О новом оружии для Росгвардии

      В области борьбы с терроризмом, то, что у нас работает в Северо-Кавказском регионе, — это развитие вооружения подразделений специального назначения. И здесь нам нужны особые виды автоматического оружия, особые виды снайперского вооружения и соответствующая защита личного состава.

      О Росгвардии в разрезе митингов и шествий

      Если это массовое мероприятие, те же не разрешенные органами власти митинги и шествия, первая сейчас задача — это обеспечение безопасности… Поэтому, если вы заметили, при митинге и шествии там нет экипировки, связанной с пресечением данного мероприятия.

      Программу «Поздняков» смотрите на НТВ в понедельник, 27 марта, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.

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