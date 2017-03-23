Благовещенский мост в Петербурге подготовили к навигации

Журналистам показали, как механизмы старейшей переправы через Неву смазывают накануне сезона разводных мостов.

Благовещенский мост готов к навигации. Сегодня команда механиков самой старой исторической переправы Петербурга показала, в каком состоянии находятся механизмы, ответственные за бесперебойную и исправную работу сооружения.



Этот самый близкий к выходу в море и первый в Петербурге мост при этом и самый новый. Десять лет назад его капитально отремонтировали. Однако мостовикам приходиться тщательно следить за состоянием оборудования, конструкций и регулярно их обслуживать.



Петербургский климат не позволяет расслабляться. Ветра, частые зимние оттепели, а до недавнего времени и реагенты на дорогах заставляли делать текущий ремонт постоянно. Впрочем, и в условиях агрессивной окружающей среды работающие на Благовещенском мосту не перестают относиться к этому месту по-особому.



Пробная разводка Благовещенского моста состоится в самом конце марта. Навигация же в этом году на Неве начнется с 10 апреля.