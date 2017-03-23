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  • 23.03, 19:40
    Благовещенский мост в Петербурге подготовили к навигации. Санкт-Петербург, мосты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Благовещенский мост в Петербурге подготовили к навигации

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    Благовещенский мост в Петербурге подготовили к навигации

    Благовещенский мост в Петербурге подготовили к навигации

      Журналистам показали, как механизмы старейшей переправы через Неву смазывают накануне сезона разводных мостов.

      Благовещенский мост готов к навигации. Сегодня команда механиков самой старой исторической переправы Петербурга показала, в каком состоянии находятся механизмы, ответственные за бесперебойную и исправную работу сооружения.

      Этот самый близкий к выходу в море и первый в Петербурге мост при этом и самый новый. Десять лет назад его капитально отремонтировали. Однако мостовикам приходиться тщательно следить за состоянием оборудования, конструкций и регулярно их обслуживать.

      Петербургский климат не позволяет расслабляться. Ветра, частые зимние оттепели, а до недавнего времени и реагенты на дорогах заставляли делать текущий ремонт постоянно. Впрочем, и в условиях агрессивной окружающей среды работающие на Благовещенском мосту не перестают относиться к этому месту по-особому.

      Пробная разводка Благовещенского моста состоится в самом конце марта. Навигация же в этом году на Неве начнется с 10 апреля.

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