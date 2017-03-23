#ТЫСУПЕР!
Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.03, 19:39

    Полиция Бельгии предотвратила теракт по британскому сценарию

    комментировать
    Полиция Бельгии предотвратила теракт по британскому сценарию

    Полиция Бельгии предотвратила теракт по британскому сценарию

    Полиция Бельгии предотвратила теракт по британскому сценарию
  • Фото: @franklyanouk /twitter.com

    • Бельгийским полицейским удалось предотвратить теракт, подобный тому, что был совершен накануне в Лондоне.

    По данным полиции, злоумышленник на автомобиле с французскими номерами пытался въехать в скопление людей на одной из многолюдных улиц города Антверпена. Однако пешеходы при виде подозрительного грузовика разбежались в разные строны. После автомобиль притормозил на парковке на набережной, где его водитель и был задержан стражами порядка. В федеральной прокуратуре Бельгии сообщили, что задержанным оказался 39-летний гражданин Франции.

    Прокуратура Бельгии: «Водитель задержан, его зовут Мохамед Р., он родился 8 мая 1977 года, французский гражданин, проживает во Франции».

    Сообщается, что в багажнике машины нашли несколько единиц холодного оружия, полицейскую винтовка для противодействия беспорядкам и канистру с неизвестным содержимым. В настоящее время автомобиль обследуют армейские саперы, в городе усилены наряды полиции и военных, передает РИА Новости.

    Теракт в Лондоне произошел накануне в 14:40 по местному времени (17:40 мск). Там автомобиль сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту. Затем машина доехала до здания парламента, где ее остановила полиция. Злоумышленник, находившийся в машине, с ножом набросился на полицеского. Позже правоохранитель скончался.

    Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенного в России «Исламского государства».




    Новости по теме

    Террористическая угроза в Европе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru