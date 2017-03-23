Полиция Бельгии предотвратила теракт по британскому сценарию

Бельгийским полицейским удалось предотвратить теракт, подобный тому, что был совершен накануне в Лондоне.
По данным полиции, злоумышленник на автомобиле с французскими номерами пытался въехать в скопление людей на одной из многолюдных улиц города Антверпена. Однако пешеходы при виде подозрительного грузовика разбежались в разные строны. После автомобиль притормозил на парковке на набережной, где его водитель и был задержан стражами порядка. В федеральной прокуратуре Бельгии сообщили, что задержанным оказался 39-летний гражданин Франции.
Прокуратура Бельгии: «Водитель задержан, его зовут Мохамед Р., он родился 8 мая 1977 года, французский гражданин, проживает во Франции».
Сообщается, что в багажнике машины нашли несколько единиц холодного оружия, полицейскую винтовка для противодействия беспорядкам и канистру с неизвестным содержимым. В настоящее время автомобиль обследуют армейские саперы, в городе усилены наряды полиции и военных, передает РИА Новости.
Теракт в Лондоне произошел накануне в 14:40 по местному времени (17:40 мск). Там автомобиль сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту. Затем машина доехала до здания парламента, где ее остановила полиция. Злоумышленник, находившийся в машине, с ножом набросился на полицеского. Позже правоохранитель скончался.
Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенного в России «Исламского государства».
Прокуратура Бельгии: «Водитель задержан, его зовут Мохамед Р., он родился 8 мая 1977 года, французский гражданин, проживает во Франции».
Сообщается, что в багажнике машины нашли несколько единиц холодного оружия, полицейскую винтовка для противодействия беспорядкам и канистру с неизвестным содержимым. В настоящее время автомобиль обследуют армейские саперы, в городе усилены наряды полиции и военных, передает РИА Новости.
Теракт в Лондоне произошел накануне в 14:40 по местному времени (17:40 мск). Там автомобиль сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту. Затем машина доехала до здания парламента, где ее остановила полиция. Злоумышленник, находившийся в машине, с ножом набросился на полицеского. Позже правоохранитель скончался.
Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенного в России «Исламского государства».
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