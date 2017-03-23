Ужас наяву: участницу питерского квеста покалечили топором

Следственный комитет по Петербургу проводит проверку по факту инцидента, произошедшего во время прохождения квеста «Портной». Ульяне Ивановой нанесли удар топором, в результате чего женщина получила рубленую рану. Теперь девушка намерена добиваться компенсации от организаторов развлечения. Владельцы игры в свою очередь обвиняют пострадавшую в вымогательстве.

Корреспондент НТВ Юлия Олещенко погрузилась в мир реального ужаса.



Шов на левой ступне Ульяны Ивановой — результат посещения «Портного». То есть шили врачи Мариинской больницы, а вот «кроил» — актер хорор-квеста.



В очаг новомодного развлекательного жанра в окрестностях БДТ девушка пришла на двух ногах, а домой после воскресного культпохода добралась уже на трех. Рубленую рану далеко не бутафорским предметом, похожим на топор, она заработала на 10-й минуте интерактивного представления.



Ульяна Иванова, посетительница квеста: «Он стукнул, и я понимала, что у меня ушиб. Я говорю: „Молодой человек, вы меня больно ударили, у меня болит нога“. Но он дальше продолжал играться».



До покупки билетов проморолик квеста Ульяна не видела, но обязательство быть вежливой с переодетым артистом добросовестно подписала еще на входе.



Ульяна Иванова, посетительница квеста: «Помню, что нельзя причинять вреди ущерб актеру, нельзя с ним драться, ругаться».



Организаторы настаивают: в бумаге было предупреждение о том, что неприкосновенность участников — исключительно их забота.



Дарья, старший администратор квеста «Портной»: «Прописано то, что все риски, всю ответственность, все возможные физические и психологические травмы, полученные во время прохождения квеста, участники полностью берут на себя. Администрация квеста никакой ответственности не несет».



Но в ожидании скорой, с окровавленной ногой Ульяна всё-таки задавала вопросы. Почему ее ноги не привязали к креслу, если, как выяснилось, по сценарию это делали всегда. Почему не сказали стоп-слово, которое, если верить актеру, он ожидал услышать.



Ульяна Иванова, посетительница квеста: «После общения с директором данного заведения выяснилось, что этот актер, который меня задел, вообще играет в Большом театре. Но люди в театре не имеют настоящих инструментов. Они же там не машут настоящими топорами и саблями».



По мнению Ульяны, ее Портной удивительно похож на актера Михаила Гришина, который действительно работает в Большом, Большом театре кукол, играет в пьесах Шекспира и снимается в детективных сериалах. Образ кровавого закройщика, если и примерял, то исключительно из любви к искусству.



Дарья, старший администратор квеста «Портной»: «Михаил работает как мой друг бесплатно. Он подменял основного актера на несколько дней, пока тот болел».



Полиция намерена выяснить все обстоятельства происшествия в ходе проверки, а Ульяна надеется компенсировать ущерб. Распоротый топором ботинок, вынужденно разрезанные джинсы, лекарства, новенькие костыли и две недели на больничном по ее подсчетам тянут на более чем 70 тысяч рублей. Но платить такую компенсацию устроители квеста сегодня не готовы, предпочитая общаться исключительно с правоохранительными органами.



Вячеслав Степченко, ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти: «В данном случае мы имеем заявление о получении телесных повреждений, а не заявление о проверке законности тех или иных мероприятий. В случае поступления такого заявления по ним в обязательном порядке в соответствии с законодательством будут проведены необходимые проверки».



А пока важно понимать: отправляясь в квест-приключения с желанием пощекотать нервы, мы вверяем себя исключительно в руки судьбы. Деятельность подобных развлекательных учреждений сегодня ничем не регламентируется и никем не инспектируется. А грань между игрой и реальностью слишком тонка.