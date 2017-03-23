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  • 23.03, 18:08
    Питерских рэкетиров разбудили оперативники ФСБ. Санкт-Петербург, ФСБ, бандитизм, задержание, криминал. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Питерских рэкетиров разбудили оперативники ФСБ

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    Питерских рэкетиров разбудили оперативники ФСБ

    Питерских рэкетиров разбудили оперативники ФСБ

    Питерских рэкетиров разбудили оперативники ФСБ

      Операцию по задержанию бандитской группировки произошла в Северной столице.

      В Петербурге обезвредили банду рэкетиров. Сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в нескольких районах города. Предполагаемых участников этнической преступной группы, задержанных сегодня утром, подозревают в вымогательстве.

      По версии следствия, рэкетиры имели связи с коррумпированными силовиками и хотели получить контроль над бизнесом в Пушкинском районе. Более того, они совершили несколько разбойных нападений.

      Действовали бандиты, как в лихие 90-е. У одного из пострадавших забрали перстень стоимостью в два миллиона рублей, а также требовали еще полтора миллиона в счет несуществующего долга. А у другого предпринимателя после отказа выплачивать деньги похитили автомобиль. Во время обысков у подозреваемых обнаружили травматическое оружие и долговые расписки.

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