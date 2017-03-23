Знаменитых львов из усадьбы Кушелева-Безбородко отправили на реставрацию в Петербурге

Сегодня на Свердловской набережной началась реставрация усадьбы
Кушелева-Безбородко. Это здание, построенное в конце XVIII века, одно из немногих сохранившихся творений архитектора Джакомо Кваренги.
Современные реставраторы начали работы со скульптур львов. Животных освободили от цепей, которые они держали в зубах, и посчитали, надев на каждого табличку с цифрой.
Сегодня, когда львов грузили в машину, не раз вспоминали фильм «Невероятные приключения итальянцев в России». Ведь одну из сцен снимали рядом со знаменитыми скульптурами. Их в ограде — 29. Но выглядят они сейчас по-настоящему плохо, грязные и побитые.
Сергей Макаров, председатель комитета по охране памятников: «Реставрация будет непростой, потому что, действительно, чугун находился в такой непростой агрессивной среде около набережной. Чугун — материал крепкий, но не настолько. Реставрация займет около двух лет».
Вслед за львами Свердловскую набережную должны покинуть и врачи. В доме 40 сейчас туберкулезный диспансер. После его переезда в новое здание на дачу Безбородко придут реставраторы. Загородный особняк канцлера в плачевном состоянии и постепенно разрушается. Внутри от некогда богатого декора уже ничего не осталось.
Александр Козуб, заместитель генерального директора компании-инвестора: «При производстве реставрационных работ мы будет проводить расчистки, смотреть, может быть, что-то найдем (как это бывает при реставрации). Найдем — значит будем восстанавливать».
Восстанавливать дачу будут на частные средства. Компания- инвестор планирует вложить в проект около 500 миллионов рублей. Через два года, если всё пойдет по плану, на место вернутся львы. А в здании, которое вновь станет одной из архитектурных жемчужин, откроется музей ювелирного искусства.
После завершения реставрации дачи Безбородко в Петербурге станет на одну смотровую площадку больше. Инвесторы планируют открыть крыши боковых пристроек для гостей, которые оттуда смогут любоваться городом на Неве, сообщает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.
Сегодня, когда львов грузили в машину, не раз вспоминали фильм «Невероятные приключения итальянцев в России». Ведь одну из сцен снимали рядом со знаменитыми скульптурами. Их в ограде — 29. Но выглядят они сейчас по-настоящему плохо, грязные и побитые.
Сергей Макаров, председатель комитета по охране памятников: «Реставрация будет непростой, потому что, действительно, чугун находился в такой непростой агрессивной среде около набережной. Чугун — материал крепкий, но не настолько. Реставрация займет около двух лет».
Вслед за львами Свердловскую набережную должны покинуть и врачи. В доме 40 сейчас туберкулезный диспансер. После его переезда в новое здание на дачу Безбородко придут реставраторы. Загородный особняк канцлера в плачевном состоянии и постепенно разрушается. Внутри от некогда богатого декора уже ничего не осталось.
Александр Козуб, заместитель генерального директора компании-инвестора: «При производстве реставрационных работ мы будет проводить расчистки, смотреть, может быть, что-то найдем (как это бывает при реставрации). Найдем — значит будем восстанавливать».
Восстанавливать дачу будут на частные средства. Компания- инвестор планирует вложить в проект около 500 миллионов рублей. Через два года, если всё пойдет по плану, на место вернутся львы. А в здании, которое вновь станет одной из архитектурных жемчужин, откроется музей ювелирного искусства.
После завершения реставрации дачи Безбородко в Петербурге станет на одну смотровую площадку больше. Инвесторы планируют открыть крыши боковых пристроек для гостей, которые оттуда смогут любоваться городом на Неве, сообщает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.
Комментарии