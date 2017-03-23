Знаменитых львов из усадьбы Кушелева-Безбородко отправили на реставрацию в Петербурге

Сегодня на Свердловской набережной началась реставрация усадьбы Кушелева-Безбородко . Это здание, построенное в конце XVIII века, одно из немногих сохранившихся творений архитектора Джакомо Кваренги.

Современные реставраторы начали работы со скульптур львов. Животных освободили от цепей, которые они держали в зубах, и посчитали, надев на каждого табличку с цифрой.



Сегодня, когда львов грузили в машину, не раз вспоминали фильм «Невероятные приключения итальянцев в России». Ведь одну из сцен снимали рядом со знаменитыми скульптурами. Их в ограде — 29. Но выглядят они сейчас по-настоящему плохо, грязные и побитые.



Сергей Макаров, председатель комитета по охране памятников: «Реставрация будет непростой, потому что, действительно, чугун находился в такой непростой агрессивной среде около набережной. Чугун — материал крепкий, но не настолько. Реставрация займет около двух лет».



Вслед за львами Свердловскую набережную должны покинуть и врачи. В доме 40 сейчас туберкулезный диспансер. После его переезда в новое здание на дачу Безбородко придут реставраторы. Загородный особняк канцлера в плачевном состоянии и постепенно разрушается. Внутри от некогда богатого декора уже ничего не осталось.



Александр Козуб, заместитель генерального директора компании-инвестора: «При производстве реставрационных работ мы будет проводить расчистки, смотреть, может быть, что-то найдем (как это бывает при реставрации). Найдем — значит будем восстанавливать».



Восстанавливать дачу будут на частные средства. Компания- инвестор планирует вложить в проект около 500 миллионов рублей. Через два года, если всё пойдет по плану, на место вернутся львы. А в здании, которое вновь станет одной из архитектурных жемчужин, откроется музей ювелирного искусства.



После завершения реставрации дачи Безбородко в Петербурге станет на одну смотровую площадку больше. Инвесторы планируют открыть крыши боковых пристроек для гостей, которые оттуда смогут любоваться городом на Неве, сообщает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.