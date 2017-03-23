#ТЫСУПЕР!
Говорим и показываем
ТВ-Эфир
Говорим и показываем
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.03, 18:08
    «Ради жизни»: петербуржцы поделились кровью с нуждающимися. Санкт-Петербург, благотворительность, донорство, кровь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Ради жизни»: петербуржцы поделились кровью с нуждающимися

    комментировать

    «Ради жизни»: петербуржцы поделились кровью с нуждающимися

    «Ради жизни»: петербуржцы поделились кровью с нуждающимися

      В петербургской больнице святого Георгия сегодня утром сдали несколько литров крови.

      Участниками уже традиционной благотворительной акции стали не только жители Выборгского района, но и врачи местных поликлиник.

      Все они безвозмездно расстались с жизненно необходимыми компонентами, чтобы увеличить запасы для стационаров. По словам врачей, подросткам и взрослым зачастую нужна помощь сразу нескольких доноров. Поэтому на счету — буквально каждый миллилитр.

      Для адресной помощи добровольцам предложили имена самых нуждающихся пациентов. Но чтобы чужая кровь не навредила реципиенту, после сдачи ее обязательно проверяют на все скрытые инфекции.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru