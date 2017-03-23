«Ради жизни»: петербуржцы поделились кровью с нуждающимися

В петербургской больнице святого Георгия сегодня утром сдали несколько литров крови.

Участниками уже традиционной благотворительной акции стали не только жители Выборгского района, но и врачи местных поликлиник.



Все они безвозмездно расстались с жизненно необходимыми компонентами, чтобы увеличить запасы для стационаров. По словам врачей, подросткам и взрослым зачастую нужна помощь сразу нескольких доноров. Поэтому на счету — буквально каждый миллилитр.



Для адресной помощи добровольцам предложили имена самых нуждающихся пациентов. Но чтобы чужая кровь не навредила реципиенту, после сдачи ее обязательно проверяют на все скрытые инфекции.