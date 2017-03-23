«Ради жизни»: петербуржцы поделились кровью с нуждающимися

В петербургской больнице святого Георгия сегодня утром сдали несколько литров крови.
Участниками уже традиционной благотворительной акции стали не только жители Выборгского района, но и врачи местных поликлиник.
Все они безвозмездно расстались с жизненно необходимыми компонентами, чтобы увеличить запасы для стационаров. По словам врачей, подросткам и взрослым зачастую нужна помощь сразу нескольких доноров. Поэтому на счету — буквально каждый миллилитр.
Для адресной помощи добровольцам предложили имена самых нуждающихся пациентов. Но чтобы чужая кровь не навредила реципиенту, после сдачи ее обязательно проверяют на все скрытые инфекции.
Все они безвозмездно расстались с жизненно необходимыми компонентами, чтобы увеличить запасы для стационаров. По словам врачей, подросткам и взрослым зачастую нужна помощь сразу нескольких доноров. Поэтому на счету — буквально каждый миллилитр.
Для адресной помощи добровольцам предложили имена самых нуждающихся пациентов. Но чтобы чужая кровь не навредила реципиенту, после сдачи ее обязательно проверяют на все скрытые инфекции.
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