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  • 23.03, 18:08
    Путин: Россия будет наращивать ударный потенциал высокоточного оружия. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин: Россия будет наращивать ударный потенциал высокоточного оружия

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    Путин: Россия будет наращивать ударный потенциал высокоточного оружия

    Путин: Россия будет наращивать ударный потенциал высокоточного оружия

    Путин: Россия будет наращивать ударный потенциал высокоточного оружия

      Сегодня на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности, Владимир Путин поблагодарил за мужество и профессионализм российских военных участвовавших в операции против террористов в Сирии.

      Президент отметил, что за последние годы наши вооруженные силы серьезно укрепились, они способны защитить наших граждан, нашу страну и наших союзников. Так же, обращаясь к военным, Путин заявил, что Россия будет наращивать ударный потенциал высокоточного оружия. В приоритетном порядке новые вооружения получат Стратегические ядерные силы РФ.

      Владимир Путин, президент РФ: «Мы будем и дальше развивать оборонный потенциал страны, оснащать все виды и рода войск вооружением и техникой нового поколения. В первую очередь это касается стратегических ядерных сил. До конца 2020 года их оснащенность современным вооружением должна превысить 60%, а по отдельным параметрам — 90%. В сдерживании потенциального агрессора растет роль высокоточных средств поражения. Их характеристики в полной мере подтвердились в ходе боев с террористами в Сирийской Арабской Республике».

      По словам Путина, военную технику получат и сухопутные войска — новые танки и самоходные артиллерийские установки. На флот придут новые корабли и подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами.

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