Метеорологи отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой праздник отмечают представители, пожалуй, одной из самых неблагодарных профессий. Те, кого традиционно винят в плохой погоде, ругают за несбывшиеся обещания, но вместе с тем пристально следят за их ежедневными прогнозами.

Речь идет, конечно, о метеорологах. Среди которых есть и наши коллеги. Одну из них, телеведущую Ирину Полякову, уже поздравил корреспондент НТВ Сергей Сыркин. А заодно узнал у нее, каково это, угадывать капризы непредсказуемой погоды.



В аэропорту — обновления каждую минуту: ветер усилился, снег пошел. Приближающийся к взлетно-посадочной полосе грозовой фронт может заставить пилотов уйти на второй круг. Но прогноз слишком непредсказуем. Целая служба, следящая за погодой в воздушном порту, ориентируется только на фактические данные.



Михаил Кузьмин, ФГУП «Госкорпорация по ОРВД»: «Если бы мы знали об этом явлении и с точностью определяли его местоположение, мы могли бы скоординировать действия как и авиакомпанийй, так и пассажиров, которые могут получить оповещение».



Самый точный и детальный прогноз — подарок метеорологов к своему профессиональному празднику — во всем мире известен как наукастинг. Теперь доступен на новом сайте Гидрометцентра. Желтое пятно на карте — это уверенный дождь заходит на Москву с юго-запада. Детализация с точностью до километра. Подробнее — в материале НТВ.