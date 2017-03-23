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  • 23.03, 18:08
    Застреленный в центре Киева депутат Вороненков накануне говорил об угрозах. Госдума, МИД РФ, Украина, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Застреленный в центре Киева депутат Вороненков накануне говорил об угрозах

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    Застреленный в центре Киева депутат Вороненков накануне говорил об угрозах

    Застреленный в центре Киева депутат Вороненков накануне говорил об угрозах

    Застреленный в центре Киева депутат Вороненков накануне говорил об угрозах

      Накануне убийства Денис Вороненков по телефону говорил своим знакомым о том, что опасается за свою жизнь.

      Денис Вороненков вместе с женой переехал из России на Украину после того, как на депутата завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Пострадавший по этому делу Отар Кобахидзе сегодня в интервью журналистам телекомпании «Лайф» рассказал, что накануне у них с Вороненковым состоялся телефонный разговор, в котором экс-депутат выразил опасение за свою жизнь и заявил, что хотел бы вернуться на родину.

      А военный эксперт Александр Жилин на своей странице в соцсети Facebook еще месяц назад предсказал, что на Украине супружескую чету Максакова-Вороненков ждет смерть. По мнению Жилина, это убийство в центре Киева — операция украинских спецслужб.

      По данным Александра Жилина, Дениса Вороненкова и Марию Максакову начали «обрабатывать» еще давно.

      Александр Жилин, военный эксперт: «Их стали принуждать к тому, чтобы они жестко высказывались по поводу всего того, что происходит в России. Их стали позиционировать, как непримиримых противников Путина Они начали этот пиар, и когда герои оказались на пике, убили (Вороненкова) достаточно быстро».

      Сейчас Жилин считает, что опасность теперь угрожает и Марии Максаковой.

      События на Украине прокомментировала также и официальный представитель МИД России. Мария Захарова подчеркнула: есть все основания предполагать, что в Киеве произошло заказное убийство. По ее словам, нападение имеет признаки показательной акции. При этом в дипведомстве не склонны верить, что украинская сторона проведет объективное расследование.

      Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит днем в центре Киева тремя выстрелами. Его охранник получил ранение, но успел выстрелить в нападавшего киллера. Сейчас оба находятся в больнице под усиленной охраной. По последним данным, нападавший скончался.

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