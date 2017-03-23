«Да я и не болел»: Медведев рассказал о своем здоровье

Премьер-министр России заявил об отсутствии проблем со здоровьем.
Так Дмитрий Медведев ответил на поздравление с выздоровлением от одного из участников встречи с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок, передает РИА Новости.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Да я и не болел».
Напомним, 14 марта Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал о болезни Медведева. Говоря о ситуации с гриппом в стране, президент отметил, что премьера «не уберегли» от инфекции.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Да я и не болел».
Напомним, 14 марта Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал о болезни Медведева. Говоря о ситуации с гриппом в стране, президент отметил, что премьера «не уберегли» от инфекции.
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