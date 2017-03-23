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  • 23.03, 16:37

    «Да я и не болел»: Медведев рассказал о своем здоровье

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    «Да я и не болел»: Медведев рассказал о своем здоровье

    «Да я и не болел»: Медведев рассказал о своем здоровье

    Премьер-министр России заявил об отсутствии проблем со здоровьем.

    Так Дмитрий Медведев ответил на поздравление с выздоровлением от одного из участников встречи с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок, передает РИА Новости.

    Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Да я и не болел».

    Напомним, 14 марта Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал о болезни Медведева. Говоря о ситуации с гриппом в стране, президент отметил, что премьера «не уберегли» от инфекции.

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