«Животное, у тебя есть сутки»: в Москве ищут коллектора, грозившего убить детей должников

Сегодня к поискам коллектора, который угрожает многодетной семье в столице, подключились следователи СК. Им уже известно имя сотрудника агентства. Предположительно, это уроженец Чеченской республики, ежедневно он запугивает должников. К примеру, накануне мужчина написал: не заплатите — найдете своих детей в лесу.
У супругов Собетских семеро малышей, и им действительно есть, чего бояться. Константин и Екатерина признают: да, не смогли потянуть ипотеку. Корреспондент НТВ Илья Ушенин — о поисках подозреваемого.
Сообщение, которое Екатерина Собетская получила от незнакомца, может стать главной уликой в уголовном деле. Некий Ахмед, который сначала звонил ей с угрозами, а затем прислал СМС, объявил о том, что она должна меньше чем за сутки найти сумму почти в 4,5 миллиона рублей. Иначе он за себя не отвечает.
Екатерина Собетская: «На мой мобильный телефон поступило сообщение угрожающего характера: „Животное, у тебя есть сутки оплатить долг своего мужа. В противном случае ты своих родных найдешь в лесу. Шмара“. Сообщение мне очень не понравилось и тем же вечером я вызвала наряд полиции, чтобы написать заявление».
В разговоре незнакомец объяснил матери семерых детей: их долг за ипотеку выкупили коллекторы, и теперь они будут использоваться все методы. Многодетная семья два года пыталась найти общий язык с банком, но там, видимо, решили не тратить время на таких клиентов и просто продали долг. А заодно выставили купленную квартиру на торги.
Константин Собетский: «Мы когда пришли туда, они созвали такой консилиум, весь отдел собрался, и объяснили нам, что клиент с такой кучей детей им не нужен. Пусть я плачу с просрочками, но я им неинтересен. У них есть реальные деньги на руках, поэтому мы им не нужны».
По словам главы семьи, кредит на покупку трешки они взяли еще в 2011 году. По требованию банка согласились составить брачный договор, согласно которому ни жена Константина, ни его дети не претендуют на это жилье. По закону условие заключать такой договор вроде бы не обязательное, но обычный краснодеревщик и его супруга даже не обратили на это внимание, ведь в банке им советовали, что так будет только лучше.
Первые несколько лет платили исправно, затем Константин потерял работу и не смог отдавать ежемесячные платежи в срок. Банк начал ставить жесткие условия возврата. Никаких отсрочек многодетной семье, несмотря на то, что они уже выплатили почти два миллиона, делать не стали. Начались звонки и угрозы. А в один из дней на главу семьи напали неизвестные: сотрясение, перелом ребер и больница. Пропали только деньги.
Константин Собетский: «Когда я встречался с приставом, вечером того же дня на меня напали, всего поломали. Я хожу с сумкой, ношу ее впереди. В руке у меня был телефон, а в кармане 10 тысяч. Вот их забрали и все, хотя сюда даже не заглядывали».
Историей Собетских уже заинтересовались в Следственном комитете и начали проверку. Личности коллекторов в ближайшее время установят.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя СК РФ по Москве: «На мобильный телефон матери несовершеннолетних детей поступают сообщения с угрозами. Из информации следует, что в тексте получаемых сообщений содержится угроза о расправе над ее детьми. Следствие проводит комплекс проверочных мероприятий».
Между тем в самое ближайшее время столичный суд рассмотрит вопрос о выселении многодетной семьи из ипотечной квартиры. Истцом в деле выступили банкиры.
Сообщение, которое Екатерина Собетская получила от незнакомца, может стать главной уликой в уголовном деле. Некий Ахмед, который сначала звонил ей с угрозами, а затем прислал СМС, объявил о том, что она должна меньше чем за сутки найти сумму почти в 4,5 миллиона рублей. Иначе он за себя не отвечает.
Екатерина Собетская: «На мой мобильный телефон поступило сообщение угрожающего характера: „Животное, у тебя есть сутки оплатить долг своего мужа. В противном случае ты своих родных найдешь в лесу. Шмара“. Сообщение мне очень не понравилось и тем же вечером я вызвала наряд полиции, чтобы написать заявление».
В разговоре незнакомец объяснил матери семерых детей: их долг за ипотеку выкупили коллекторы, и теперь они будут использоваться все методы. Многодетная семья два года пыталась найти общий язык с банком, но там, видимо, решили не тратить время на таких клиентов и просто продали долг. А заодно выставили купленную квартиру на торги.
Константин Собетский: «Мы когда пришли туда, они созвали такой консилиум, весь отдел собрался, и объяснили нам, что клиент с такой кучей детей им не нужен. Пусть я плачу с просрочками, но я им неинтересен. У них есть реальные деньги на руках, поэтому мы им не нужны».
По словам главы семьи, кредит на покупку трешки они взяли еще в 2011 году. По требованию банка согласились составить брачный договор, согласно которому ни жена Константина, ни его дети не претендуют на это жилье. По закону условие заключать такой договор вроде бы не обязательное, но обычный краснодеревщик и его супруга даже не обратили на это внимание, ведь в банке им советовали, что так будет только лучше.
Первые несколько лет платили исправно, затем Константин потерял работу и не смог отдавать ежемесячные платежи в срок. Банк начал ставить жесткие условия возврата. Никаких отсрочек многодетной семье, несмотря на то, что они уже выплатили почти два миллиона, делать не стали. Начались звонки и угрозы. А в один из дней на главу семьи напали неизвестные: сотрясение, перелом ребер и больница. Пропали только деньги.
Константин Собетский: «Когда я встречался с приставом, вечером того же дня на меня напали, всего поломали. Я хожу с сумкой, ношу ее впереди. В руке у меня был телефон, а в кармане 10 тысяч. Вот их забрали и все, хотя сюда даже не заглядывали».
Историей Собетских уже заинтересовались в Следственном комитете и начали проверку. Личности коллекторов в ближайшее время установят.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя СК РФ по Москве: «На мобильный телефон матери несовершеннолетних детей поступают сообщения с угрозами. Из информации следует, что в тексте получаемых сообщений содержится угроза о расправе над ее детьми. Следствие проводит комплекс проверочных мероприятий».
Между тем в самое ближайшее время столичный суд рассмотрит вопрос о выселении многодетной семьи из ипотечной квартиры. Истцом в деле выступили банкиры.
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