В Москве судят массажиста, подозреваемого в педофилии

В Москве начался уголовный процесс над массажистом, который работал в столичном ортопедическом санатории. Как считают следователи, мужчина насиловал несовершеннолетних.

У Александра Сологуба было хобби — он неплохо показывал фокусы. С их помощью он и выстраивал доверительные отношения с маленькими пациентами. Мало того, что массажист совращал и насиловал детей, он снимал порно с участием несовершеннолетних. Записи нашли у него при обыске. Подробности — у корреспондента Дарьи Масаловой.