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  • 23.03, 15:06
    В Москве судят массажиста, подозреваемого в педофилии. дети и подростки, изнасилования, Москва, педофилия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Москве судят массажиста, подозреваемого в педофилии

    1 комментарий
    В Москве судят массажиста, подозреваемого в педофилии

    В Москве судят массажиста, подозреваемого в педофилии

    В Москве судят массажиста, подозреваемого в педофилии

      В Москве начался уголовный процесс над массажистом, который работал в столичном ортопедическом санатории. Как считают следователи, мужчина насиловал несовершеннолетних.

      У Александра Сологуба было хобби — он неплохо показывал фокусы. С их помощью он и выстраивал доверительные отношения с маленькими пациентами. Мало того, что массажист совращал и насиловал детей, он снимал порно с участием несовершеннолетних. Записи нашли у него при обыске. Подробности — у корреспондента Дарьи Масаловой.

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